Спецоперация готовилась и даже переносилась – что узнала ВСК Безуглой по "вагнеровцам"

Официально подтверждено – спецоперация по "вагнеровцам" готовилась

ВСК Рады не удалось выяснить, кто решил отложить спецоперацию с "вагнеровцами" / Фото: Коллаж: Сегодня

Подготовка продолжалась два года – с 2018-го по июль 2020-го. Такой отчет обнародовала сегодня Временная следственная комиссия. Впрочем, кто именно "слил" информацию Кремлю и принял решение отсрочить спецоперацию – пока остается загадкой – подчеркнула глава ВСК Марьяна Безугла во время брифинга под стенами парламента.

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не удалось точно установить, кто, на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке. Вместе с тем, ВСК установила отсутствие каких-либо проблем. Документально оформленного указания об отсрочке со стороны любого должностного лица", – заявила народная депутат.

Кроме того, стало известно, что спецоперация по захвату вагнеровцев проводилась украинской военной разведкой.

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Скоро все и всё увидят

На этой недели Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует свое расследование о "Вагнергейте".

В чем суть ситуации

Напомним, группу из 32 человек задержали в Минске 29 июля 2020 года. Также известно, что "вагнеровцы" находились на территории Беларуси транзитом. По неподтвержденным данным, все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.

Комментируя ситуацию, президент Владимир Зеленский рассказывал, что он звонил Лукашенко и предупредил его о российских боевиках.