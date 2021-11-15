Спецоперація готувалася і навіть переносилася – що дізналася ТСК Безуглою "вагнерівцями"

Офіційно підтверджено – спецоперація з "вагнерівців" готувалася

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Підготовка тривала два роки – з 2018 по липень 2020-го. Такий звіт оприлюднила сьогодні Тимчасова слідча комісія. Втім, хто саме "злив" інформацію Кремлю, і прийняв рішення відстрочити спецоперацію – поки що залишається загадкою – наголосила голова ТСК Мар'яна Безугла під час брифінгу під стінами парламенту.

"Наявні дані дозволяють зробити опосередковані висновки, що відбулася відстрочка активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося точно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відстрочку. Водночас ТСК встановила відсутність будь-яких проблем. Документально оформленої вказівки про відстрочку з боку будь-якої посадової особи", – заявила народна депутатка.

Крім того, стало відомо, що спецоперація із захоплення вагнерівців проводилася українською військовою розвідкою.

Реклама

Скоро всі й усе побачать

Цього тижня Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднить своє розслідування про "Вагнергейт".

У чому суть ситуації

Нагадаємо, групу із 32 осіб затримали у Мінську 29 липня 2020 року. Також відомо, що "вагнерівці" перебували на території Білорусі транзитом. За непідтвердженими даними, все це було заплановано у рамках спецоперації Служби безпеки України. Згідно з цією версією, літак із "вагнерівцями" мали екстрено посадити в Києві для затримання найманців.

Коментуючи ситуацію, президент Володимир Зеленський розповідав , що він дзвонив Лукашенко і попередив його про російських бойовиків