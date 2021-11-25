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Прощальный звонок Меркель Зеленскому: что завещала канцлер

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 ноября, 20:21
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В последние дни и.о.канцлера ФРГ очень много внимания уделяет ситуации с агрессией России
Меркель и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж "Сегодня"
Меркель и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж "Сегодня"

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверила в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на своей странице в Твиттере.

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Прощальный звонок канцлера

Как сказано в заявлении, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

"В ходе разговора Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий. Канцлер и президент Украины договорились Договорились продвигать отношения в нормандском формате для реализации Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", – сказано в сообщении.

Также же стороны обсудили ситуацию на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины.

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Наставления Меркель

  • 25 ноября Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация обострится.
  • На одной из последних своих пресс-конференций в качестве канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что она уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" на уровне хотя бы министров иностранных дел. Как известно, хозяин Кремля не пошел ей на встречу.
  • 24 ноября было объявлено о создании в Германии новой правительственной коалиции. На пост канцлера выдвинули председателя Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.

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