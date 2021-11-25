Прощальный звонок Меркель Зеленскому: что завещала канцлер

В последние дни и.о.канцлера ФРГ очень много внимания уделяет ситуации с агрессией России

Меркель и Зеленский поговорили по телефону / Коллаж "Сегодня"

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверила в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт на своей странице в Твиттере.

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Прощальный звонок канцлера

Как сказано в заявлении, стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

"В ходе разговора Меркель заверила в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что посягательство на них не останется без последствий. Канцлер и президент Украины договорились Договорились продвигать отношения в нормандском формате для реализации Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", – сказано в сообщении.

Также же стороны обсудили ситуацию на границах Белоруссии и ЕС, а также Белоруссии и Украины.

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Наставления Меркель