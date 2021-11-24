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Меркель окончательно уходит – в Германии определились с новым канцлером

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 ноября, 13:25
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Новым канцлером Германии станет социал-демократ
Слева на фото Ангела Меркель, справа - Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Ангела Меркель, справа - Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Германии. Три прошедшие в Бундестаг партии договорились о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду, 24 ноября.

Об этом сообщает DPA.

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По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

Парламентские выборы в Германии

  • Выборы в Бундестаг прошли в конце сентября. Блок христианских демократов, к которому принадлежит Ангела Меркель, потерял 48 мест в парламенте, социал-демократы получили на 53 кресла больше, чем было у них до выборов.
  • Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на минувших выборах на переизбрание она не пошла.
  • Полномочия Меркель официально уже прекратились, однако она продолжает исполнять свои обязанности до того, как не будет сформировано новое правительство.

Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.

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