Не Украина. Киев указал Лукашенко на настоящую угрозу

В МИД Украины назвали высказывания белорусского диктатора безосновательными инсинуациями, а Кулеба поставил на место Пескова

Киев жестко ответил Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заметил угрозы со стороны Украины. Но на самом деле главная угроза и для нашей страны, и для белорусов – это Россия. А Украина никогда не создавала и не будет создавать проблем для Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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В ведомстве назвали высказывания белорусского диктатора безосновательными инсинуациями.

"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", – заявили в МИД.

Киев отмечает, что именно Россия сегодня основная угроза для Украины и Беларуси и Минску стоит задуматься, как сохранить суверенитет и независимость своей страны.

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"Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнули дипломаты.

А Кулеба поставил на мето Кремль

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, что, мол, Киев перешел "красные линии" из-за присутствия сил НАТО в Украине.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – написал он в Twitter.

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Ухудшение отношений Украины и Беларуси

13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.

15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.

Также недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 сентября главы государств России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.