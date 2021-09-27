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Не Украина. Киев указал Лукашенко на настоящую угрозу

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 сентября, 16:47
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В МИД Украины назвали высказывания белорусского диктатора безосновательными инсинуациями, а Кулеба поставил на место Пескова
Киев жестко ответил Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
Киев жестко ответил Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заметил угрозы со стороны Украины. Но на самом деле главная угроза и для нашей страны, и для белорусов – это Россия. А Украина никогда не создавала и не будет создавать проблем для Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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В ведомстве назвали высказывания белорусского диктатора безосновательными инсинуациями.

"Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", – заявили в МИД.

Киев отмечает, что именно Россия сегодня основная угроза для Украины и Беларуси и Минску стоит задуматься, как сохранить суверенитет и независимость своей страны.

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"Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время мы всеми силами и средствами будем дальше защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции", – подчеркнули дипломаты.

А Кулеба поставил на мето Кремль

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, что, мол, Киев перешел "красные линии" из-за присутствия сил НАТО в Украине.

"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – написал он в Twitter.

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Ухудшение отношений Украины и Беларуси

  • 13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.
  • 15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.
  • 18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.
  • Также недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 сентября главы государств России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.

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