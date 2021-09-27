Не Україна. Київ вказав Лукашенко на справжню загрозу

У МЗС України назвали висловлювання білоруського диктатора безпідставними інсинуаціями, а Кулеба поставив на місце Пєскова

Київ жорстко відповів Лукашенку. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помітив загрози з боку України. Але насправді головна загроза і для нашої країни, і для білорусів – це Росія. А Україна ніколи не створювала і не буде створювати проблем для Білорусі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

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У відомстві назвали висловлювання білоруського диктатора безпідставними інсинуаціями.

"Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", – заявили в МЗС.

Київ відзначає, що саме Росія сьогодні основна загроза для України і Білорусі та Мінську варто задуматися, як зберегти суверенітет і незалежність своєї країни.

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"Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас, ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", – підкреслили дипломати.

А Кулеба поставив на місце Кремль

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на висловлювання спікера Кремля Дмитра Пєскова, що, мовляв, Київ перейшов "червоні лінії" через присутність сил НАТО в Україні.

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", – написав він у Twitter.

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Погіршення відносин України і Білорусі

13 вересня, після візиту в Росію, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.

15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.

18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівської області з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.

Також нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.

Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.