Не Україна. Київ вказав Лукашенко на справжню загрозу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помітив загрози з боку України. Але насправді головна загроза і для нашої країни, і для білорусів – це Росія. А Україна ніколи не створювала і не буде створювати проблем для Білорусі.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.
У відомстві назвали висловлювання білоруського диктатора безпідставними інсинуаціями.
"Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії", – заявили в МЗС.
Київ відзначає, що саме Росія сьогодні основна загроза для України і Білорусі та Мінську варто задуматися, як зберегти суверенітет і незалежність своєї країни.
"Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас, ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції", – підкреслили дипломати.
А Кулеба поставив на місце Кремль
У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на висловлювання спікера Кремля Дмитра Пєскова, що, мовляв, Київ перейшов "червоні лінії" через присутність сил НАТО в Україні.
"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", – написав він у Twitter.
Погіршення відносин України і Білорусі
- 13 вересня, після візиту в Росію, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.
- 15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.
- 18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівської області з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.
- Також нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.
Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.