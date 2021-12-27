"Мы не блефуем": в МИД РФ сделали предупреждение США

Россия требует, чтобы было отозвано решение саммита НАТО о перспективах членства Украины и Грузии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО..., когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия – НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься", – сказал он.
Он отметил, что переговоры по данному вопросу могут проходить на разных треках.
"Мы не исключаем и другие треки, думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного, чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть", – сказал он.
Также он заявил, что МИД РФ настаивает на срочности рассмотрения данного вопроса.
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"Вопрос срочный, эскалация серьезная, проблемы большие, мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей и дальше на восток", – отметил он.
Рябков считает, что переговоры будут непростыми, но в РФ к этому готовы. "В этом и смысл нашей работы, чтобы находить точки взаимопонимания даже в самых сложных ситуациях", – подчеркнул Рябков.
Россия против Украины в НАТО
23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО… А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии, и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление главы российского государства и отметил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток. "НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – ответил он.