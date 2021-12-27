"Ми не блефуємо": у МЗС РФ зробили попередження США

Росія має план на випадок, якщо США і НАТО відмовляться від надання гарантій

В Росії висунули Заходу низку умов щодо гарантій безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вимагає, щоб було відкликано рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України та Грузії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

"Коли ми говоримо абсолютно твердо і чітко, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО... коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО та різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акту Росія – НАТО 1997 року, ми не блефуємо, це наші реальні пропозиції, розуміння цього потрібно впроваджувати всіма силами, і ми будемо цим. займатися", – сказав він.

Він зазначив, що переговори з цього питання можуть відбуватися на різних треках.

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"Ми не виключаємо й інших треків, думаю, найближчим часом ясність тут з'явиться. Нам не хотілося б одного, щоб за розмовами про те, що є різного роду формати і ними треба користуватися, потонула, сховалася суть", – сказав він.

Також він заявив, що МЗС РФ наполягає на терміновості розгляду цього питання.

"Питання термінове, ескалація серйозна, проблеми великі, ми маємо покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей і далі на схід", – зазначив він.

Рябков вважає, що переговори будуть непростими, але в РФ готові до цього. "У цьому і сенс нашої роботи, щоб знаходити точки порозуміння навіть у найскладніших ситуаціях", – наголосив Рябков.

Росія проти України в НАТО

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій пресконференції зажадав від Заходу надати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли, що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії, і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву глави російської держави і зазначив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. "НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – відповів він.