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Канада выделит Украине огромную сумму – Зеленский

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 января, 17:55
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Канада в очередной раз продемонстрировала особое партнерство между нашими странами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Коллаж "Сегодня"

Канада решила выделить Украине 120 млн долларов в качестве помощи. Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн в помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", – написал он.

Премьер-министра Джастина Трюдо сообщил, что Канада предложила Украине кредит и ищет другие способы поддержать Киев по мере углубления кризиса в отношениях с Россией.

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"Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", – заявил Трюдо.

Кроме того, Канада предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до $6 млн для поддержки реализации кредита. Официальные лица двух стран уже встречаются с тем, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.

Помощь Украине от Канады

Канада, как и ряд других стран НАТО, рассматривает варианты военной помощи Украине из-за угрозы нападения на нашу страну России. В планах даже переброска канадских истребителей CF-18.

Телеканал Global News сообщал, что 18 января 2021 года Канада направила в Украину небольшую группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил Канадский полк специальных операций (CSOR).

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В 2020 году Канада выделила 700 тысяч долларов (около $518 тысяч, – ред.) на поддержку гуманитарных усилий в Украине.

В 2019 году было выделено $25 млн для реализации реформ направленных на развитие демократии, в частности инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты.

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