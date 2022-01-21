Канада виділить Україні величезну суму – Зеленський

Канада вирішила виділити Україні 120 млн доларів як допомогу. Про це в Twitter написав президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада ще раз демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", – написав він.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що Канада запропонувала Україні кредит та шукає інші способи підтримати Київ під час поглиблення кризи у відносинах з Росією.
"Цей кредит допоможе підтримати економічну стабільність України", – заявив Трюдо.
До того ж, Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу у розмірі до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Офіційні особи двох країн вже зустрічаються для того, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.
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Допомога Україні від Канади
Канада, як і низка інших країн НАТО, розглядає варіанти військової допомоги Україні через загрозу нападу на Росію. В планах навіть перекидання канадських винищувачів CF-18.
Телеканал Global News повідомляв, що 18 січня 2021 року Канада направила в Україну невелику групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).
2020 року Канада виділила 700 тисяч доларів (близько $518 тисяч, – Ред.) на підтримку гуманітарних зусиль в Україні.
У 2019 році було виділено $25 млн для реалізації реформ, спрямованих на розвиток демократії, зокрема інклюзивних і таких, що враховують гендерні аспекти.