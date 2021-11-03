Их там нет: Захарова нервно оправдалась из-за войск РФ возле Украины

В Москве назвали фейком данные со спутников, которые показывают наличие их войск недалеко от госграницы Украины

Сначала войска России не видела разведка Украины, теперь их потерял МИД России / Коллаж "Сегодня"

В Москве заявили, что знать не знают ни о каком скоплении своих войск буквально в сотнях километров от государственной границы Украины, что 2 ноября заметила разведка Украины, а ранее – американская газета The Washington Post. По версии МИД России, опять "их там нет".

Соответствующий комментарий дала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Информационный залп

"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — ужаснулась Захарова.

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