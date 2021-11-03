Их там нет: Захарова нервно оправдалась из-за войск РФ возле Украины

В Москве заявили, что знать не знают ни о каком скоплении своих войск буквально в сотнях километров от государственной границы Украины, что 2 ноября заметила разведка Украины, а ранее – американская газета The Washington Post. По версии МИД России, опять "их там нет".
Соответствующий комментарий дала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Информационный залп
"Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ", — ужаснулась Захарова.
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Что происходит
- 2 ноября в соцсетях появились спутниковые снимки переброшенных к восточной границе Украины боеспособных сил РФ с тяжелой техникой.
- Газета The Washington Post написала, что в последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и колонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.
- Вечером 1 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила, что происходящее в Украине расценивают как удачную информационно-психологическую операцию, которую провела Москва. А на самом деле ничего опасного на нашей границе не происходит.
- Даже секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию о скоплении российских войск вблизи Украины и назвал все сообщения о скоплении дезинформацией.
- Однако 2 ноября эти войска заметили в Министерстве обороны Украины. Соответствующее заявление появилось на сайте оборонного ведомства.