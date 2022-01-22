Готовятся к худшему: Германия планирует эвакуацию своих граждан из Украины

Германия решила взять пример с американских коллег

Посольство Германии в Киеве готовится на случай войны. Коллаж "Сегодня"

Война между Украиной и Россией становится все более вероятной – поэтому МИД Германии работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства страны в Украине, пишет немецкое издание Bild.

По плану, их должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Речь пока идет лишь о плане, а не о твердых намерениях. Издание подчеркивает, что вывозить будут родственников сотрудников посольства, а не самих дипломатов.

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Первыми были американцы

Ранее об эвакуации сотрудников своего посольства в Украине задумались в США. Американские СМИ сообщают, что эвакуация дипломатов может начаться уже в этот понедельник, 24 января.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе".

Представитель Госдепартамента США однако заявил, что им "нечего сказать в настоящее время".

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Угроза вторжения в Украину