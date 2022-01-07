Франция пригрозила России закрытием проекта "Северный поток – 2" – в чем причина

В ЕС считают, что угроза Украине со стороны Москвы не ослабла

Дорогостоящая труба против сомнительной военной авантюры / Коллаж "Сегодня"

Представитель властей председательствующей нынче в ЕС Франции заявил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину со стороны России приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов является остановка газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря.

Во Франции прекрасно понимают цели и задачи, которые Кремль поставил перед собой.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский Союз ... Он хочет врезаться в сплоченность ЕС, которая укрепляется", – сказал Жан-Ив Ле Дриан в интервью BFM TV и RMC Radio. Далее политик уточнил, что главная цель Путина, передел сфер влияния в Европе, как было после конференции в Ялте между союзными державами времен Второй мировой войны в феврале 1945 года, которая дала СССР контроль над восточноевропейскими странами.

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