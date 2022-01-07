Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌟 З Різдвом Христовим! 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Влада Події

Франція пригрозила Росії закриттям проекту "Північний потік – 2" – у чому причина

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 січня, 15:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У ЄС вважають, що загроза Україні з боку Москви не ослабла
Дорога труба проти сумнівної військової авантюри / Колаж "Сьогодні"
Дорога труба проти сумнівної військової авантюри / Колаж "Сьогодні"

Представник влади Франції, яка головує нині в ЄС, заявив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну має розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє агенція Reuters.

Реклама

Заява

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії призведе до "серйозних стратегічних наслідків", і одним із варіантів є зупинка газопроводу "Північний потік-2", який прокладено по дну Балтійського моря.

У Франції чудово розуміють цілі та завдання, які Кремль поставив перед собою.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче врізатися у згуртованість ЄС, яка зміцнюється", – сказав Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю BFM TV та RMC Radio. Далі політик уточнив, що головна мета Путіна переділ сфер впливу в Європі, як було після конференції в Ялті між союзними державами часів Другої світової війни у лютому 1945 року, яка дала СРСР контроль над східноєвропейськими країнами.

Реклама

Ситуація

  • Росія може використовувати газопровід "Північний потік – 2" як важіль тиску проти Європи. Про це заявив днями держсекретар США Ентоні Блінкен на переговорах із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
  • 7 січня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Йєнса Столтенберга. Головною темою стане агресія Росії проти України.
  • А почалося все з того, що Росія стягнула до кордонів України свої військові сили. На Заході та в Україні були впевнені, що агресор планує повномасштабний напад, хоча у самій РФ спростовують це.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
7 січня. Уолтер Шерман Гіффорд. 95 років тому (1927) відбулася перша трансатлантична телефонна розмова між Нью-Йорком (США) і Лондоном (Велика Британія). І це сталося за безпосередньої участі нашого героя дня…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

28 819

захворіло за тиждень в Україні

-6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти