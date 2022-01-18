ЦРУ, сенаторы, теперь – Госдеп: к Зеленскому едет Блинкен – СМИ

Визит запланирован из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Слева президент Украины Владимир Зеленский и справа госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев 19 января с официальным визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщают источники ZN.UA.

Вероятнее всего стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

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Кроме того, в Украину запланировала визит глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским, после чего направится в Россию.

В Украину тайно прилетал глава ЦРУ

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находятся американские сенаторы. Они приехали спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций относительно "Северного потока". Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ожидает от делегации США убедительных рекомендаций Конгресса относительно ужесточения санкций против России.

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск, плюс состоятся переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

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