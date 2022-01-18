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ЦРУ, сенаторы, теперь – Госдеп: к Зеленскому едет Блинкен – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 января, 12:40
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Визит запланирован из-за угрозы вторжения РФ в Украину
Слева президент Украины Владимир Зеленский и справа госсекретарь США Энтони Блинкен
Слева президент Украины Владимир Зеленский и справа госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев 19 января с официальным визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщают источники ZN.UA.

Вероятнее всего стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

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Кроме того, в Украину запланировала визит глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским, после чего направится в Россию.

В Украину тайно прилетал глава ЦРУ

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находятся американские сенаторы. Они приехали спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций относительно "Северного потока". Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ожидает от делегации США убедительных рекомендаций Конгресса относительно ужесточения санкций против России.

Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск, плюс состоятся переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.

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Урегулирование конфликта на Донбассе

  • 2 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Один из ключевых месседжей – президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины. "Сегодня" разобрались, чего ждать Украине от США в 2022 году из-за особых отношений Байдена и Зеленского.
  • 14 января Зеленский предложил американскому лидеру провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.
  • Лидер Украины рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.
  • 15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры США с Россией зависят от выбора Москвы.

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