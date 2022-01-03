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Переговоры Зеленского с Байденом: Ермак указал на важный момент

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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3 января, 12:03
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Разговор президентов США и Украины длился полтора часа – на Банковой сообщили детали
Ермак прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена. Коллаж "Сегодня"
Ермак прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена. Коллаж "Сегодня"

После состоявшихся вчера переговоров президентов США и Украины руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета Украины. Он считает сейчас самым важным – предотвратить нападение России и рассчитывает, что Америка поможет в этом.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Зеленский и Байденом особо отметили усилия Украины для возвращения к полноценному соблюдению перемирия на Донбассе.

"При этом, добавлю, очень важно продолжить работу над верификацией, поскольку мы фиксируем все большее количество нарушений режима прекращения огня. Пока самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, поэтому США и Украина будут делать все возможное для этого", – сказал Ермак.

По его словам, разговор Байдена и Зеленского длился более полутора часов.

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"Сама частота контактов свидетельствует о мощном партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Благодарны американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – подчеркнул руководитель ОПУ.

Байден обещает России проблемы из-за Украины

2 января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Один из ключевых месседжей – президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины. "Сегодня" разобрались, чего ждать Украине от США в 2022 году из-за особых отношений Байдена и Зеленского.

А накануне, 30 декабря, президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.

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На следующий день Байден сказал журналистам, что четко озвучил Путину позицию по Украине.

"Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить", – сказал он.

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