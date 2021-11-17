Тысяча Зеленского – ловушка для Банковой? Почему власть отказалась от раздачи денег, а потом передумала

Какие риски не учла Банковая и кто будет недоволен в первую очередь

Программа Зеленского может обернуться против него же самого. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить по 1000 гривен каждому украинцу, получившему две дозы вакцины от коронавируса. Хотя активные обсуждения таких инициатив велись на тв-эфирах уже как минимум два месяца, каждый раз представители власти отказывались идти путем раздачи денег. Что же изменилось? Сайт "Сегодня" выяснил, почему в команде Зеленского передумали и придумали тысячу гривен на театры, спорт и туризм.

1000 грн за вакцины

В понедельник, 15 ноября президент Владимир Зеленский обратился к гражданам и заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от COVID-19, получат от государства 1000 гривен.

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"Каждый, кто получил две прививки сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно через "Дию". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, или купить билеты на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", – сказал Зеленский.

По словам президента, программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. гривен. Столько же – в начале 2022 года. Граждане, которые не имеют смартфонов с приложением "Дия", смогут получить деньги иным путем, о котором власть сообщит позже.

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Радуцкий и Ляшко были против

Отметим, что оказывать украинцам одноразовую помощь в размере 1000 грн в качестве мотивации к вакцинации против коронавируса ранее предлагал экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

20 сентября в эфире "Свободы слова" на телеканале ІCTV политик отметил, что если принудительная вакцинация не работает, то нужно ввести систему дополнительной мотивации привитым.

"Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, как вакцинировать всех. Но я бы предложил – выплатить каждому при вакцинации 1000 грн", – сказал тогда Гройсман.

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Владимир Гройсман: "Я бы предложил – выплатить каждому при вакцинации 1000 грн" / Фото: Facebook

Он также добавил, что источником финансирования мог бы стать транш в 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда.

"Деньги пришли в качестве подарка для преодоления последствий пандемии. Так что и использовать их надо на проблемы пандемии", – подчеркнул Гройсман.

Тогда с экс-премьером категорично не согласился глава Комитета Верховной Рады по здоровью нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий, так же выступивший в эфире программы.

"Если меня спросит министр, нужно ли что-то платить человеку за то, что он вакцинировался, я буду принципиально против", – подчеркнул Радуцкий.

По мнению нардепа, лучшая мотивация – это дать человеку выбор: или реанимационная койка с искусственной вентиляцией легких, или вакцина, которая защитит его от болезни и не позволит заразить окружающих.

Михаил Радуцкий: "Я принципиально против платить человеку за то, что он вакцинировался" / Фото: Facebook

29 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" Владимир Гройсман рассказал, что предлагал ввести финансовую мотивацию для вакцинирующихся министру здравоохранения Виктору Ляшко, но также получил отказ.

"Я ему говорю: "Предложите такую мотивацию людям. Возможно, придут и будет дешевле, не надо будет кислорода, не будут умирать – и слава богу". Он говорит: "Нет, не надо". А почему же не нужно? Потому что у них "должно быть самосознание", – пересказал диалог с Ляшко Гройсман.

Виктор Ляшко: "У украинцев должно быть самосознание" / Фото: Facebook

Сейчас власть все-таки приняла решение платить украинцам за вакцинирование, причем представила данный вид мотивации, как собственную "программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики".

Неприятие оппозиции и кризис собственных идей

Политолог Александра Решмедилова отмечает, что в действиях власти наблюдается тенденция неприятия идей оппозиции.

"Команда президента отбрасывает такие идеи сразу, даже, если они разумные. Однако попытки дистанцироваться от прошлого не имеют успеха, так как у сегодняшней власти кризис собственных идей. Не зная, как решить проблему, руководство страны решило воспользоваться чужой идеей, выдавая ее за собственную инициативу", – говорит "Сегодня" политолог.

В то же время, эксперт отмечает, что и предложение Гройсмана не является уникальным.

"Существует мировая практика мотивации населения различными бонусами. Среди тех, кто вакцинируются, разыгрывают автомобили и квартиры, им предлагают скидки на оплату образование, выделяют деньги на различные нужды", – объясняет она.

Также Решмедилова говорит, что выплачивать деньги населению можно было начать ранее, а не ждать конца года и локдауна.

Александра Решмедилова: "У власти кризис собственных идей" / Фото: Facebook

Остатки годового бюджета

Политолог Игорь Петренко объясняет, что данный вопрос подняли сейчас, так как в бюджете остались деньги, которые необходимо срочно потратить до конца года.

"Их решили потратить на бонусы для населения. Несмотря на то, что количество зараженных в Украине уменьшается, мы должны быть готовы к новой волне коронавируса, а значит надо стимулировать людей вакцинироваться", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "В бюджете остались деньги, которые необходимо срочно потратить до конца года" / Фото: Facebook

Пандемия может вызвать политический кризис

Политолог Руслан Бортник отмечает, что эпидемия коронавируса несет серьезные политические риски.

"Чем выше в Украине будет уровень заболеваемости и смертности, тем больше будет звучать обвинений в сторону команды президента в невозможности взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19. Это может вызвать политический кризис в стране, для избежания которого власть готова использовать любые варианты и даже те, которые предлагают бывшие политики", – говорит Бортник.

Что не так с программой Зеленского

По мнению политологов, опыт западных стран по внедрению финансовой мотивации населения показывает успешность данных программ при правильных реализациях. Однако программа Зеленского может вызвать у украинцев больше негатива и троллинга, чем благодарности и рукоплескания.

"Президент заявил, что население сможет тратить эти деньги на спортзалы, театры, кино и путешествия по стране, таким образом финансовую поддержку получат креативный, спортивный и транспортный сектор экономики. Это сразу же вызвало возмущение у представителей других сфер бизнеса, которые пострадали от ковида не меньше вышеперечисленных", – говорит нам Решмедилова.

Руслан Бортник отмечает, что программа мотивации больше рассчитана на молодежь, чем на пенсионеров. Хоть на Банковой и пообещали позже рассказать, как получить "бонус" без интернета.

"Пользователи гаджетами – это молодежь и люди среднего возраста. У пожилых людей нет смартфонов и "Дии", – говорит он.

"Пенсионеры вряд ли купят абонемент в спортзал или пойдут в кинотеатр. Они с большим удовольствием потратили бы эту тысячу на оплату коммуналки", – добавляет Решмедилова.

Руслан Бортник: "Программа мотивации больше рассчитана на молодежь, чем на пенсионеров" / Фото: Facebook

Как можно использовать деньги

Как объяснил пресс-секретарь президента Украина Сергей Никифоров, деньги действительно не получится потратить на любые нужды.

"Можно сказать, что это не наличные деньги. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщены это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев", – написал он в Facebook.

Никифоров также подчеркнул, что инициатива президента – это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса.

"Просто деньги отдают косвенно через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а, во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, наиболее пострадавшим от карантинных ограничений", – отметил спикер Зеленского.

Сергей Никифоров: "Инициатива президента – это масштабная программа по поддержке бизнеса" / Фото: Wikipedia

"Вовина тысяча" может стать ловушкой для Зеленского

По мнению политологов, инициатива Зеленского может обернуться против него же самого.

"Вовина тысяча" может загнать Зеленского в ловушку. Ресурс ограничен, деньги быстро закончатся, а народ будет ждать, что президент будет выходить на балкон и "рассыпать всем конфеты" в виде новых финансовых мотиваций при следующих проблемах в стране. Когда же ярмарка щедрости закроется, это вызовет негатив в обществе, привыкшем получать от президента деньги", – говорит Решмедилова.

Инициатива Зеленского может обернуться против него же самого. Фото: АР

Напомним, 14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 2798 человек, умерли – 442, выздоровели – 11 219.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине за последнюю неделю зафиксировано более 140 тысяч новых случаев коронавируса. В связи с этим, мы подвел итоги недели.