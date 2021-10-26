Кулеба "раздраконил" Скабееву ответом на вопрос о Путине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямо заявил, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Об этом он написал в Twitter.
Во время Часа общения в соцсети, где пользователи под хештегом #спросиКулебу могли задавать ему вопросы, спросили, убийца ли Путин.
Кулеба ответил: "Да".
Это не сильно понравилось кремлевской пропагандистке и телеведущей Ольге Скабеевой.
"И после такого они все еще рассчитывают на встречу (вероятно, Путина и Зеленского)?!" – написала она в Telegram.
Путин убийца?
- В марте этого года в интервью ABC News президент США Джо Байден рассказывал о вмешательстве российского лидера в американские выборы. Журналист спросил, думает ли он, что Путин убийца, на что Байден ответил: "Ммм, да". При этом стоит отметить, что напрямую он не назвал Путина убийцей, а только согласился с тем, о чем спросил журналист.
- А в июне журналист спросил Путин, считает ли он себя убийцей. Разговор на эту тему на особо понравился российскому президенту и вывел его из себя.
- Позже президента Владимира Зеленского журналисты пытались спросить, считает ли он Путина убийцей, но это очень разозлило украинского лидера. Он объяснил, что было не так с этим вопросом.
- А в апреле этого года во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Меркель ответила на вопрос украинского депутата, является ли Путин убийцей, как об это ранее говорил Байден.