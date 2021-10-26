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Кулеба "раздраконил" Скабееву ответом на вопрос о Путине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 17:01
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Пользователи сети задали украинскому министру знаменитый вопрос о хозяине Кремля
Кулеба жестко охарактеризовал Путина. Коллаж "Сегодня"
Кулеба жестко охарактеризовал Путина. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прямо заявил, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Об этом он написал в Twitter.

Во время Часа общения в соцсети, где пользователи под хештегом #спросиКулебу могли задавать ему вопросы, спросили, убийца ли Путин.

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Кулеба ответил: "Да".

Это не сильно понравилось кремлевской пропагандистке и телеведущей Ольге Скабеевой.

"И после такого они все еще рассчитывают на встречу (вероятно, Путина и Зеленского)?!" – написала она в Telegram.

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Путин убийца?

  • В марте этого года в интервью ABC News президент США Джо Байден рассказывал о вмешательстве российского лидера в американские выборы. Журналист спросил, думает ли он, что Путин убийца, на что Байден ответил: "Ммм, да". При этом стоит отметить, что напрямую он не назвал Путина убийцей, а только согласился с тем, о чем спросил журналист.
  • А в июне журналист спросил Путин, считает ли он себя убийцей. Разговор на эту тему на особо понравился российскому президенту и вывел его из себя.
  • Позже президента Владимира Зеленского журналисты пытались спросить, считает ли он Путина убийцей, но это очень разозлило украинского лидера. Он объяснил, что было не так с этим вопросом.
  • А в апреле этого года во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Меркель ответила на вопрос украинского депутата, является ли Путин убийцей, как об это ранее говорил Байден.

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