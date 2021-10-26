Кулеба "роздраконив" Скабеєву відповіддю на питання про Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прямо заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. Про це він написав у Twitter.
Під час Години спілкування в соцмережі, де користувачі під хештегом # спитай Кулебу могли ставити йому питання, запитали, чи вбивця Путін.
Кулеба відповів: "Так" .
Це не дуже сподобалося кремлівській пропагандистці та телеведучій Ользі Скабєєвій.
"І після такого вони все ще розраховують на зустріч (ймовірно, Путіна та Зеленського)?!" – написала вона в Telegram.
Путін вбивця?
- У березні цього року в інтерв'ю ABC News президент США Джо Байден розповідав про втручання російського лідера у американські вибори. Журналіст спитав, чи думає він, що Путін вбивця, на що Байден відповів: "Ммм, так". При цьому варто зазначити, що він не назвав безпосередньо Путіна вбивцею, а лише погодився з тим, про що запитав журналіст.
- А у червні журналіст запитав Путіна, чи вважає він себе вбивцею. Розмова на цю тему не особливо сподобалася російському президенту і вивела його з себе.
- Пізніше президента Володимира Зеленського журналісти намагалися запитати, чи вважає він Путіна вбивцею, але це дуже розлютило українського лідера. Він пояснив, що було не так із цим питанням.
- А у квітні цього року під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи Меркель відповіла на питання українського депутата, чи є Путін вбивцею, як про це раніше говорив Байден.