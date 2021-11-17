Денег не будет? Громкое заявление депутата о "Вовиной тысяче"

Нардеп от ОПЗЖ Рабинович не верит, что украинцы получат деньги за вакцинацию

Рабинович высказался о тысяче Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского выплачивать украинцам тысячу гривен за полную вакцинацию от коронавируса несет в себе несколько проблем. По его мнению, украинцев или обложат новым налогом, или снимут субсидии, а денег никто не даст.

Об этом Рабинович сказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Денег никто не даст, сразу говорю. Дорогие украинцы, вы разберитесь, пожалуйста. Денег никто не даст. Вот это точка. Дальше нет смысла говорить, но я все же объясню. Вы можете тем не менее потратить эти деньги, особенно в селах, там хорошо. На эту сумму в спортзал прийти, на концерт "95 квартала". Туризм, на проезд да, посмотреть на красоты нашей разрушенной деревни. Еще что-нибудь, вот на это вы можете теоретически потратить", – сказал он.

Нардеп также перечислил, что его смущает в этой идеи.

"Во-первых, у вас конечно должны отсчитать сразу с этой суммы 18 процентов, плюс военный сбор. Дальше я боюсь, чтобы это не отразилось на субсидиях. Потому что мои друзья, когда получили тысячу гривен от своих вторых друзей, им сразу сняли субсидии. Это все надо законодательно разбирать. В третьих, я не знаю откуда эти деньги вообще возьмутся, даже теоретически, но говорят с какого-то фонда. Но с какого? Нас наверное опять обложат каким-то налогом. Меня знаете, что смущает, что это какая-то... Пусть хоть что-нибудь дают людям, хоть сертификат, пусть хоть будем ездить, это абсолютная фигня, по-русски говоря, но тем не менее пусть хоть что-нибудь делают, но это к сожалению закончится одним, денег никто не получит", – подытожил Рабинович.

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