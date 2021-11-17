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Грошей не буде? Гучна заява депутата про "Вовину тисячу"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
17 листопада, 09:53
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Нардеп від ОПЗЖ Рабінович не вірить, що українці отримають гроші за вакцинацію
Рабінович висловився про тисячу Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
Рабінович висловився про тисячу Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що ідея президента України Володимира Зеленського виплачувати українцям тисячу гривень за повну вакцинацію від коронавірусу несе кілька проблем. На його думку, українців чи обкладуть новим податком, чи знімуть субсидії, а грошей ніхто не дасть.

Про це Рабінович сказав у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Грошей ніхто не дасть, одразу кажу. Дорогі українці, ви розберіться, будь ласка. Грошей ніхто не дасть. Оце точка. Далі немає сенсу говорити, але я все ж таки поясню. Ви можете витратити ці гроші, особливо в селах, там добре. На цю суму до спортзали прийти, на концерт "95 кварталу". Туризм, на проїзд так, подивитися на краси нашого зруйнованого села. Ще щось, ось на це ви можете теоретично витратити", – сказав він.

Нардеп також перерахував, що його бентежить у цій ідеї.

"По-перше, у вас, звичайно, повинні відрахувати одразу з цієї суми 18 відсотків, плюс військовий збір. Далі я боюся, щоб це не позначилося на субсидіях. Тому що мої друзі, коли отримали тисячу гривень від своїх других друзів, їм одразу зняли субсидії. Це все треба законодавчо розбирати. По-третє, я не знаю звідки ці гроші взагалі візьмуться, навіть теоретично, але говорять з якогось фонду. Але з якого? Це якась... Нехай хоч що-небудь дають людям, хоч сертифікат, хай хоч будемо їздити, це абсолютна фігня, російською мовою, але тим не менш хай хоч щось роблять, але це на жаль закінчиться одним, грошей ніхто не отримає", – підсумував Рабинович.

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Що відомо

  • 15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через програму "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна буде витратити лише на певні послуги.
  • В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно сфери послуг.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, звідки візьмуть гроші для вакцинованих українців.

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