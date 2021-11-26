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Зеленский рассказал, чего ждет от нового канцлера Германии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 16:02
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Президент сообщил, что пока с Олафом Шольцом не знаком
Зеленский ожидает от Шольца сильных позиций по Украине / Коллаж "Сегодня"
Зеленский ожидает от Шольца сильных позиций по Украине / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что от нового кацлера Германии Олафа Шольца он ожидает более четкой позиции по европейской интеграции Украины, но близко с ним не знаком.

О Шольце

"Близко я с новым канцлером не знаком. Уверен, что будут нормальные отношения", – ответил Зеленский на вопрос о Шольце. Президент также добавил, что от нового канцлера и правительства Германии он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.

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"Вчера был мой разговор с Ангелой Меркель. Я считаю, что должны быть отношения еще лучше. Но это уже переговоры с новым канцлером. Как прогрессивный человек, ожидаю предметных вещей и результатов, и в энергетической безопасности и энергетической независимости Украины, и спокойствия на украинском Донбассе. Сильной санкционной политики, пока нам не вернут нашу территорию, мощных гарантий относительно газа с боку Германии и все ж таки максимального давления на Россию до прекращения войны на Донбассе, которая длится уже 8 лет", – заявил Зеленский.

"Северный поток – 2"

"Я бы очень хотел, чтобы была практическая реализация энергетической безопасности Украины. Нам удалось в декабре в "нормандском формате" договориться. Мы получили деньги. Тогда мы договорились и с РФ. Тут Германия тогда сыграла важную роль и в особенности Меркель. Я бы хотел, чтобы мы рассчитывали на эту помощь. Я хотел бы, чтобы "Северный поток – 2" был не просто оружием России, и не просто бизнесом между некоторыми странами Европы, включая Германию и Россию. Для нас это большая трагедия – что мы может получить еще один ресурс, который РФ будет использовать в переговорном дипломатическом процессе. Чтобы мы были защищены, а США делали все, чтобы не снимать санкции. Сами мы не сможет обеспечить энергетическую безопасность Украины", – заключил президент.

Членство в ЕС

Что касается нашего членства в ЕС, то это зависит не только от Берлина, сказал Зеленский.

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"Сложно говорить на тему членства в ЕС. Германия и Франция являются основными нашими коллегами в этом вопросе среди Европейского Союза. Многие страны смотрят на них. Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер был более четким что касается членства Украины и не боялся обратной реакции других стран. В этом бы они могли бы нам очень сильно помочь", – отметил Зеленский.

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