Уже попрощались с Меркель? А зря! – канцлер Германии еще побудет у власти

Рейтинги показывают, что на парламентских выборах в Германии нет явного лидера

От того, как лидеры предвыборной гонки, включая фаворита Олафа Шольца смогут быстро договориться о коалиции, будет зависеть и уход Меркель / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Германии заканчивается агитационная кампания, которая должна завершиться выборами 26 сентября, формированием нового правительства и уходом на покой Ангелы Меркель. Последние рейтинги свидетельствуют, что преемник канцлера-долгожителя – Армин Лашет не заручится поддержкой явного большинства электората, чтобы лично сформировать правительство. Это означает, что фрау Меркель еще какое-то время будет управлять Германией и влиять на процессы в Евросоюзе.

Об этом пишут аналитики большинства западных изданий, включая CNN.

Рейтинг

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Рейтинг ведущих немецких партий по состоянию на вечер пятницы, 24 сентября

По состоянию на 24 сентября, после заключительных теледебатов лидеров проходящих в Бундестаг партий

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 25% поддержки и ее рейтинг стоит на месте уже несколько дней;

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) начал отыгрывать свои позиции и сейчас имеет 22%;

Пария "Союз-90"/"Зеленые" пока может претендовать всего лишь на 16%;

Свободная демократическая партия, которая представляет бизнес, имеет почти 12%;

Крайне правая "Альтернатива для Германии" довольствуется 11%.

Кто будет договариваться

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Если такой результат партии покажут в день голосования, в итоге кандидат на пост канцлера от СДПГ министр финансов ФРГ Олаф Шольц (кстати, победитель всех теледебатов), должен будет договариваться с кандидатом от ХДС – премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, либо с лидером "зеленых", депутатом Бундестага Анналеной Бербок. От того, как быстро они поделят министерские портфели и будет зависеть, как быстро Ангела Меркель передаст свои дела и отправится отдыхать.

Кто здесь новый канцлер ФРГ – Армин Лашет (слева), Олаф Шольц (в центре) или Анналена Бербок (справа)?

"Коалиционное правительство кажется неизбежным, а трехсторонний альянс весьма вероятен. И впервые это произойдет в Германии на национальном уровне, что является отражением растущей фрагментации немецкой политики, которая также имеет место в других частях Европы и за ее пределами", – отмечает издание The Guardian.

Найдется место и популистам?

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В переговорный водоворот теоретически могут быть втянуты все партии, которые преодолеют 5% проходной барьер. Как отмечают аналитики, даже правопопулистская "Альтернатива для Германии".

"Реальна коалиция красно-зелено-красная (между социал-демократами, "зелеными" и "левыми") или красно-зелено-желтая (между социал-демократами, "зелеными" и либералами из „Свободной демократической партии"). Продолжать „большую коалицию" (между ХДС и социал-демократами) ни у кого из партнеров нет сил; для Лашета это было бы политическим самоубийством, причем не только на федеральном уровне, но и с точки зрения сохранения премьерства в Северном Рейне — Вестфалии", – отметил в комментарии для портала "Медуза" берлинский политолог, член Социал-демократической партии Дмитрий Стратиевский.

Исходя из истории создания коалиции после выборов в 2017 году, когда переговоры продлились полгода (и это при непоколебимом авторитете Меркель) здесь можно ожидать еще более затяжного процесса. А это означает, что Ангела Меркель еще какое-то время побудет канцлером.

Если вспомнить израильский сценарий, где не было устойчивой коалицию последние несколько лет и буквально каждые полгода проходили новые выборы в Кнессет, то фрау Меркель может задержаться надолго. Высока вероятность, что Новый год немцы встретят при Меркель.