Украина "выбила" у Германии соглашение против РФ – у Зеленского объяснили

Украина приветствовала позицию новой правительственной коалиции Германии по нашим вопросам, прописанную в тексте коалиционного соглашения политических сил ФРГ.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Дипломатия Украины
"В Украине не только внимательно следили за этим процессом, но и в последние месяцы активно работали с ключевыми представителями этих политических сил. Ведь постоянство поддержки Украины со стороны Германии имеет для нас ключевое значение. Германия традиционно играет ведущую роль и в процессе мирного урегулирования на Донбассе, и в формировании позиции ЕС по отношению к Украине. А также является для Украины стратегическим партнером", – так прокомментировал данный документ заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.
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В тексте коалиционного соглашения зафиксировано ряд важных положений по поддержке Украины:
- - поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;
- - требования от России прекратить дестабилизацию Украины;
- - требования от России прекратить аннексию Крыма;
- - требования от Москвы обеспечить выполнение Минских договоренностей;
- - поддержка евроинтеграционных стремлений Украины.
Важное внимание в коалиционном соглашении уделено также углублению энергетического партнерства с Украиной, в частности в вопросах возобновляемых источников энергии, производства "зеленого" водорода и повышения энергоэффективности. В тексте соглашения прямо не упоминается "Северный поток – 2", но он содержит четкое положение о применении европейского энергетического законодательства к энергетическим политическим проектам.
Ситуация
- 24 ноября было объявлено о создании в Германии новой правительственной коалиции, куда вошли Социал-демократическая партия, Партия зеленых и Свободная демократическая партия Германии.
- На пост канцлера выдвинули председателя Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.
- 24 ноября немецкое издание Spiegel опубликовало текст коалиционного соглашения немецких партий, где сказано, что Германия продолжит сотрудничество с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. В то же время политики призвали Кремль прекратить ограничения гражданских и демократических свобод в стране, а также агрессию против Украины.
- 25 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель предупредла Москву, что нападение на Украину ей обойдется очень дорого.