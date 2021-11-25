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Украина "выбила" у Германии соглашение против РФ – у Зеленского объяснили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 ноября, 18:29
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Коалиционное соглашение новых властей ФРГ имеет четкую позицию по отношению к Москве
Лидеры новой коалиции Германии заключили соглашение, где четко прописана позиция в отношении РФ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Лидеры новой коалиции Германии заключили соглашение, где четко прописана позиция в отношении РФ / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Украина приветствовала позицию новой правительственной коалиции Германии по нашим вопросам, прописанную в тексте коалиционного соглашения политических сил ФРГ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Дипломатия Украины

"В Украине не только внимательно следили за этим процессом, но и в последние месяцы активно работали с ключевыми представителями этих политических сил. Ведь постоянство поддержки Украины со стороны Германии имеет для нас ключевое значение. Германия традиционно играет ведущую роль и в процессе мирного урегулирования на Донбассе, и в формировании позиции ЕС по отношению к Украине. А также является для Украины стратегическим партнером", – так прокомментировал данный документ заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

В тексте коалиционного соглашения зафиксировано ряд важных положений по поддержке Украины:

  • - поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • - требования от России прекратить дестабилизацию Украины;
  • - требования от России прекратить аннексию Крыма;
  • - требования от Москвы обеспечить выполнение Минских договоренностей;
  • - поддержка евроинтеграционных стремлений Украины.

Важное внимание в коалиционном соглашении уделено также углублению энергетического партнерства с Украиной, в частности в вопросах возобновляемых источников энергии, производства "зеленого" водорода и повышения энергоэффективности. В тексте соглашения прямо не упоминается "Северный поток – 2", но он содержит четкое положение о применении европейского энергетического законодательства к энергетическим политическим проектам.

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Ситуация

  • 24 ноября было объявлено о создании в Германии новой правительственной коалиции, куда вошли Социал-демократическая партия, Партия зеленых и Свободная демократическая партия Германии.
  • На пост канцлера выдвинули председателя Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.
  • 24 ноября немецкое издание Spiegel опубликовало текст коалиционного соглашения немецких партий, где сказано, что Германия продолжит сотрудничество с Россией в энергетических вопросах и решении глобальных проблем. В то же время политики призвали Кремль прекратить ограничения гражданских и демократических свобод в стране, а также агрессию против Украины.
  • 25 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель предупредла Москву, что нападение на Украину ей обойдется очень дорого.

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