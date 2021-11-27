Яценюк: Зеленский сам провоцирует госпереворот

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского не провоцировать Украину к внутреннему противостоянию.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Господин президент, не пытайтесь договориться с россиянами, как когда-то вы хотели пускать воду в Крым, делать совместные инспекции ВСУ с Россией и проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", – сказал Яценюк.
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По его словам, недавно журналист из США опубликовал данные, что информация о так называемых планах на государственный переворот, о которых говорил во время пресс-конференции президент Зеленский, была взята из "перехвата телефонных разговоров каких-то трех милиционеров, сбежавших из Украины и находящихся в Крыму, и еще какого-нибудь ФСБешника о том, что они думают, каким образом совершить государственный переворот".
"Думаю, что это, мягко говоря, несерьезно. И несерьезно, что сегодня заявил Владимир Зеленский", – подчеркнул Яценюк.
Бывший премьер назвал это еще одной технологией: "Единственный человек, который провоцирует этот так называемый государственный переворот, – это может быть только сам Владимир Зеленский".
В сегодняшней ситуации, подчеркнул он, президент должен "обраться ко всем силам: политическим, экономическим, финансовым", с тем, что стране нужно единство: "Что он не ищет врагов, а ищет союзников для спасения и защиты Украины".
"Вот что ждала Украина от Владимира Зеленского. А он ищет врагов и проявляет свою слабость, что недопустимо в сегодняшних условиях", – сказал Яценюк
Пресс-марафон Зеленского
- 26 ноября во время общения с журналистами президент прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России в Украину и начале широкомасштабной войны. Он отметил, что украинская сторона готова к любой эскалации.
- Также Зеленский назвал главную реформу за последние 50 лет в Украине.
- Кроме того, президент впервые назвал причину срыва спецоперации по "вагнеровцам" и ответил, пойдет ли на второй президентский срок.
- В ходе пресс-марафона стало известно, что скоро Украина поговорит с Россией.