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Яценюк: Зеленский сам провоцирует госпереворот

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 ноября, 10:48
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Нашему государству необходимо единство, считает бывший премьер
Слева на фото Арсений Яценюк, справа - Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Арсений Яценюк, справа - Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк призвал президента Владимира Зеленского не провоцировать Украину к внутреннему противостоянию.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Господин президент, не пытайтесь договориться с россиянами, как когда-то вы хотели пускать воду в Крым, делать совместные инспекции ВСУ с Россией и проводить выборы в Донецке и Луганске в угоду России. Не провоцируйте Украину к тому, чтобы было внутреннее противостояние", – сказал Яценюк.

По его словам, недавно журналист из США опубликовал данные, что информация о так называемых планах на государственный переворот, о которых говорил во время пресс-конференции президент Зеленский, была взята из "перехвата телефонных разговоров каких-то трех милиционеров, сбежавших из Украины и находящихся в Крыму, и еще какого-нибудь ФСБешника о том, что они думают, каким образом совершить государственный переворот".

"Думаю, что это, мягко говоря, несерьезно. И несерьезно, что сегодня заявил Владимир Зеленский", – подчеркнул Яценюк.

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Бывший премьер назвал это еще одной технологией: "Единственный человек, который провоцирует этот так называемый государственный переворот, – это может быть только сам Владимир Зеленский".

В сегодняшней ситуации, подчеркнул он, президент должен "обраться ко всем силам: политическим, экономическим, финансовым", с тем, что стране нужно единство: "Что он не ищет врагов, а ищет союзников для спасения и защиты Украины".

"Вот что ждала Украина от Владимира Зеленского. А он ищет врагов и проявляет свою слабость, что недопустимо в сегодняшних условиях", – сказал Яценюк

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