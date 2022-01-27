В 2014-м Путин не заплатил высокую цену, в этот раз заплатит – Яценюк

Запад поставил Россию перед угрозой жестких санкций в случае нападения на Украину, заявил Арсений Яценюк

Экс-премьер Арсений Яценюк / Фото: Народный фронт

2014 Путин был полностью уверен, что он захватит Украину и украинская армия отступит. Вроде бы у украинцев нет силы, смелости и воли бороться за свою свободу. Его план провалился. Нам удалось устоять, – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью Национальному радио США (NPR).

"Если сравнивать украинскую армию 2022 года с армией 2014 года, – подчеркнул он, – это совсем другое войско".

В то же время, отметил он, Россия – вооруженная до зубов страна, тратящая десятки миллиардов долларов на модернизацию армии и имеющую ядерное оружие.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом Россия стала более агрессивной: "Проблема в том, что после того, как Путин совершил международное преступление и захватил часть украинской территории, он не заплатил реальную цену. Даже, несмотря на санкции, Путин улучшил свои позиции. Он не изолирован. Его экономика не падает.

Путин создал энергетический кризис. Он вмешивается в выборы в западных странах. Он совершает убийства иностранных граждан на иностранной территории. Он совершает кибератаки. Этот зверь очень опасен", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Запад поставил Путина перед возможностью серьезных санкций: Путин должен знать, что санкции на столе. Если он что-нибудь сделает, то заплатит очень большую цену".