В 2014-м Путин не заплатил высокую цену, в этот раз заплатит – Яценюк

2014 Путин был полностью уверен, что он захватит Украину и украинская армия отступит. Вроде бы у украинцев нет силы, смелости и воли бороться за свою свободу. Его план провалился. Нам удалось устоять, – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью Национальному радио США (NPR).
"Если сравнивать украинскую армию 2022 года с армией 2014 года, – подчеркнул он, – это совсем другое войско".
В то же время, отметил он, Россия – вооруженная до зубов страна, тратящая десятки миллиардов долларов на модернизацию армии и имеющую ядерное оружие.
Арсений Яценюк подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом Россия стала более агрессивной: "Проблема в том, что после того, как Путин совершил международное преступление и захватил часть украинской территории, он не заплатил реальную цену. Даже, несмотря на санкции, Путин улучшил свои позиции. Он не изолирован. Его экономика не падает.
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Путин создал энергетический кризис. Он вмешивается в выборы в западных странах. Он совершает убийства иностранных граждан на иностранной территории. Он совершает кибератаки. Этот зверь очень опасен", – подчеркнул он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас Запад поставил Путина перед возможностью серьезных санкций: Путин должен знать, что санкции на столе. Если он что-нибудь сделает, то заплатит очень большую цену".
Но можем ли мы сдержать Россию? Сможем ли мы выстоять? Да, мы можем. И мы это сделали в 2014 году. Путин был полностью уверен, что он захватит Украину, и украинская армия отступит. Вроде бы у украинцев нет силы, смелости и воли бороться за свою свободу. Его план провалился. Нам удалось устоять", – сказал Арсений Яценюк.