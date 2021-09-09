"Нужно убрать обоих": Арахамия хочет временно выгнать Тищенко и Лероса из Рады

Глава фракции Слуга народа предлагает применить к депутатам самое жесткое наказание, какое только возможно в парламенте

Тищенко (крайний слева) и Лероса могут наказать за стычку. Коллаж "Сегодня"

После потасовки в Верховной Раде народных депутатов Николая Тищенко ("Слуга народа") и Гео Лероса (внефракционный) глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что будет инициировать временное отстранение "драчунов" от работы в сессионном зале.

Об этом он сказал журналистам, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, временное отстранение – это самое жесткое наказание в отношении народных депутатов, которое есть в Регламенте.

"Сто процентов: я это предлагаю, я точно буду голосовать и агитировать... В конфликте всегда виноваты две стороны, поэтому мне кажется, что нужно "убрать" обоих, чтобы они немножко подумали. Если будут повторять, будем "убирать" во второй раз… Если бы я дрался, такое же правило применил бы против себя. Когда все будут понимать, что правило неподвижно, то они дважды будут думать, прежде чем что-то делать", – сказал Арахамия.

Из-за чего случился конфликт

Потасовка нардепов началась после выступления Лероса в Раде, где он требовал отчета Временной следственной комиссии по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Но потом его понесло и начал обвинять Офис президента в срыве спецоперации. К слову, Гео Лерос уже давно воюет лично с Андреем Ермаком и часто "наезжает" на Зеленского, после чего его даже исключили из фракции "Слуга народа".

А накануне американские СМИ опубликовали сюжет о проваленной спецоперации по задержанию "вагнеровцев", который подтвердил, что на самом деле она действительно проводилась.

Ранее Офис президента отрицал вообще ее существование и опровергал причастность к сливу информации.

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Как сообщали новости "Сегодня", сразу после потасовки Тищенко и Лерос озвучили свои позиции журналистам. "Слуга народа" защищал президента Украины от оскорблений, а его оппонент заявил, что против применения силы в сессионном зале.

Напомним, ранее мы публиковали видео, как Арахамия отчитал Тищенко за то, что тот не успел проголосовать за важный вопрос.