"Потрібно прибрати обох": Арахамія хоче тимчасово вигнати Тищенка і Лероса з Ради

Голова фракції "Слуга народу" пропонує застосувати до депутатів найжорсткіше покарання, яке тільки можливо в парламенті

Тищенка (крайній зліва) і Лероса можуть покарати за сутичку. Колаж "Сьогодні"

Після бійки у Верховній Раді народних депутатів Миколи Тищенка ("Слуга народу") і Гео Лероса (позафракційний) голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що ініціюватиме тимчасове відсторонення "забіяк" від роботи в сесійній залі.

Про це він сказав журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, тимчасове відсторонення – це найжорсткіше покарання стосовно народних депутатів, яке є в Регламенті.

"Сто відсотків: я це пропоную, я точно буду голосувати і агітувати... У конфлікті завжди винні дві сторони, тому мені здається, що потрібно "прибрати" обох, щоб вони трошки подумали. Якщо будуть повторювати, будемо "прибирати" вдруге... Якби я бився, таке ж правило застосував би проти себе. Коли всі розумітимуть, що правило непорушне, то вони двічі будуть думати, перш ніж щось робити", – сказав Арахамія.

Через що стався конфлікт

Бійка нардепів почалася після виступу Лероса в Раді, де він вимагав звіту Тимчасової слідчої комісії щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". Але потім його понесло і почав звинувачувати Офіс президента у зриві спецоперації. До слова, Гео Лерос вже давно воює особисто з Андрієм Єрмаком і часто "наїжджає" на Зеленського, після чого його навіть виключили з фракції "Слуга народу".

А напередодні американські ЗМІ опублікували сюжет про провалену спецоперацію із затримання "вагнерівців", який підтвердив, що насправді її дійсно проводили.

Раніше Офіс президента заперечував взагалі її існування і спростував причетність до зливу інформації.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", відразу після бійки Тищенко та Лерос озвучили свої позиції журналістам. "Слуга народу" захищав президента України від образ, а його опонент заявив, що проти застосування сили в сесійній залі.

Нагадаємо, раніше ми публікували відео, як Арахамія відчитав Тищенка за те, що той не встиг проголосувати за важливе питання.