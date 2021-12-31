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Личные итоги депутатов 2021 года: Наливайченко – студент в 55 лет, а у Гончаренко – "мужской разговор" с сыном

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Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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31 декабря, 15:00
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Парламентарии из разных фракций поделились с сайтом "Сегодня" личными достижениями и мечтами
Нардепы делятся личными воспоминаниями и успехами за год / Коллаж "Сегодня"
Нардепы делятся личными воспоминаниями и успехами за год / Коллаж "Сегодня"

Политики могут говорить не только о работе, но и о личном. Кто-то в 2021-м году путешествовал по стране, кто-то наконец-то нашел общий язык с коллегами, а кому-то удалось положить начало новым семейным ритуалам. Сайт "Сегодня" пообщался с представителями разных политсил.

Наши собеседники:

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  • Вадим Галайчук ("Слуга народа");
  • Кира Рудик ("Голос");
  • Валентин Наливайченко ("Батькивщина");
  • Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность");
  • Александр Качный ("Оппозиционная платформа – При жизни").

Самое сложное решение, которое пришлось принимать в 2021 году

Галайчук: "Проведение так называемого евроинтеграционного дня, когда Верховная Рада собрала специальное заседание для того, чтобы принять ряд евроинтеграционных законов. Они приблизили нас к выполнению Соглашения об ассоциации и послали четкий сигнал нашим партнерам о том, что мы всерьез относимся к европейской перспективе и им стоит также очень серьезно рассматривать Украину как потенциального члена на вступление в Евросоюз".

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Рудык: "Идти до конца по делу "вагнеровцев", несмотря на угрозы Банковой и обещания "поломать всех".

Наливайченко: "Продолжать борьбу с коррупцией, несмотря на отсутствие реакции на мои многочисленные разоблачения и заявления. Знаю, как сложно бы не было, но коррупционная система будет разрушена".

Гончаренко: "Мой личный результат в этом году – это 23 "Гончаренко центры", которые мы открыли по всей стране. Это решение я принял в прошлом году, но оно было достаточно сложным, так как это и большая ответственность, и большие усилия, и большие финансовые вложения Но за год более 10 тысяч человек прошли через наши центры, бесплатно изучая английский, польский, немецкий, французский, китайский языки".

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Качный: "Таких решений, над которыми я долго колебался, я не вспоминаю в этом году".

Вадим Галайчук называет евроинтеграционные инициативы самым сложным решением года / Фото пресслужба "Слуги народа"
Вадим Галайчук называет евроинтеграционные инициативы самым сложным решением года / Фото пресслужба "Слуги народа"

День, который оказался наиболее успешным

Галайчук: "Я думаю, что те достижения, которые имели место в парламенте. Мы видим очень серьезные преобразования в том, как работает фракция "Слуга народа". Я счастлив, что мы становимся командой единомышленников, что после достаточно сложных процессов, мы имеем теперь ту команду, которая способна принести результат, обещанный, когда шли на выборы".

Рудык: "Самый успешный день – когда нашу резолюцию по "Северному потоку" поддержало ALDE. Потому что "Голос" защищает интересы и безопасность страны, даже когда власть забывает это делать, потому что занята войной с нами".

Наливайченко: "24 августа – 30-летие восстановления Независимости Украины – это наш общий триумф! Единение в сильную современную нацию – это залог защиты Украины и дальнейших побед".

Гончаренко: "День открытия первого центра и последнего в Хмельницком — это показатель, что мы работаем, появляются новые партнеры, патроны, и это очень круто".

Качный: "Каждый день у меня приятные события. Мы поднимаемся с солнцем и говорим: "Спасибо, Боже, за то, что даешь нам еще один день". Поэтому я считаю, у нас есть чему радоваться каждый день".

Кира Рудик говорит о самом успешном дне — поддержка резолюции по "Северному потоку" / Фото: pravda.com.uа
Кира Рудик говорит о самом успешном дне — поддержка резолюции по "Северному потоку" / Фото: pravda.com.uа

Урок года – неудача, благодаря которой удалось сделать выводы

Галайчук: "К счастью, таких неудач, которые меня сильно огорчили, у меня не было. Я рад тому, что мы работали по-моему, достаточно эффективно. Конечно, всегда можно было сделать больше, но существуют только хорошие упоминания об данный году" .

Рудык: "Заказная работа "антикоррупционной" НАПК по партии "Голос", несмотря на то, что мы абсолютно чисты перед законом. Глава НАПК признал, что он отстаивает позицию власти, и никакого речи о независимых институтах нет".

Наливайченко: "Не удалось добиться проведения всеукраинского референдума по судьбе украинской земли. Снова убедился — нынешняя власть боится людей, поэтому помешает настоящему народовластию".

Гончаренко: "Я был соавтором проекта постановления Верховной Рады об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Удалось собрать более 155 подписей для внеочередной сессии. Но потом коллеги передумали в последний момент и не проголосовали, что очень жаль. Поэтому необходимо еще больше работать, донося свою позицию и уговаривая коллег, потому что существуют решения, которые должны объединять всех".

Качный: "Я считаю, что данный год был тяжелым для всех украинцев, потому что с телевизора в дом заходит высокая тревога от того, что у нас коронавирус, от того, что тяжелая ситуация на границе, повсюду нагнетание. Люди сегодня находятся в стрессовой ситуации".

Валентин Наливайченко признается, что непроведение всеукраинского референдума считает неудачей года / Фото: Nalyvaichenko.org
Валентин Наливайченко признается, что непроведение всеукраинского референдума считает неудачей года / Фото: Nalyvaichenko.org

Мечта, сбывшаяся в 2021-м – материальная или нематериальная

Галайчук : "Наш самый младший пошел в этом году в школу и ему понравилось. Он довольно хорошо себя ведет, не имеет жалоб. Я очень счастлив, что у нас такие воспитанные дети. Мечтаю больше времени с семьей проводить, поэтому надеюсь, что как раз удастся использовать те дни, которые у нас будут выходные, чтобы посетить семью".

Рудык: "Объехала 20 регионов нашей страны".

Наливайченко: "Наконец-то смог заняться восстановлением второго высшего образования, важной специальности — правоведение. Прекрасное ощущение снова быть студентом: лекции, семинары, экзамены, интересное общение в новом круге".

Гончаренко: "Мы пошли со старшим сыном в поход, ночевали в палатках, такая была мужская история. У меня уже взрослый сын, я был рад этому походу, это был очень интересный опыт".

Качный: "Украинцы могут мечтать каждый день, если бы они выбирали тех руководителей, которые думают о них. У нас замечательные люди, замечательная страна, замечательная здесь природа: хочешь поехал в Карпаты, хочешь – на Азов, хочешь – на Черное море".

У Алексея Гончаренко сбылась мечта сходить с сыном в поход / Фото: klymenko-time.com
У Алексея Гончаренко сбылась мечта сходить с сыном в поход / Фото: klymenko-time.com

Книга/спектакль/фильм, которые повлияли на Ваше мировоззрение

Галайчук: "Читаю биографию Отто фон Маннергейма об очень непростом пути в истории и политике"

Рудык: "Фарид Захария "10 уроков мира после пандемии"

Наливайченко: "Книга Шимона Переса "Мелких мечт не бывает". Название книги и стало девизом в этом году. Делюсь с вами еще одной мудрой цитатой Шимона Переса: "Посчитайте, сколько у вас мечт, и сравните их с количеством своих достижений. Если мечт больше, значит вы до сих пор молоды".

Гончаренко :"Фильм Soul и книга "Принципы" Рэй Далио

Качный: "Фильм "Граница ангела". Мне как православному человеку он понравился"

Фильм "Придел ангела" больше всего поразил Александр Качного в 2021 году / Фото: politeka.net
Фильм "Придел ангела" больше всего поразил Александр Качного в 2021 году / Фото: politeka.net

Какое выражение могло бы стать девизом Вашего года?

Галайчук: "Посмотрите на нас – все возможно!".

Рудык: "Никогда не сдаваться!"

Наливайченко: "Мечтайте, верьте, достигайте!"

Гончаренко: "Держим строй!"

Качный: "Нас бьют, а мы крепчаем".

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