Зеленський звернувся до мільярдера Бренсона після його слів про Путіна

Напередодні бізнесмен заявив, що війна між Росією та Україною матиме жахливі наслідки

Річард Бренсон (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський подякував засновнику корпорації Virgin Group, мільярдеру Річарду Бренсону, який закликав світових лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Вдячний Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Бізнесмени-новатори найкраще розуміють ключові вектори людського розвитку. Тому їх заклик до об'єднання та захисту суверенітету України від російської агресії, зокрема, запровадження санкцій проти агресора є вирішальним.", – йдеться у повідомленні.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, їх дзвінок до unite and defensa є свідомість, в основному, не вчиняючи sanctions на агресор, є скромним. - (@ZelenskyyUa) January 28, 2022

Що написав Бренсон у своєму посланні?

Річард Бренсон вважає, що президент Росії Володимир Путін не зможе здобути перемогу у війні з Україною.

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"Це не той конфлікт, у якому президент Путін може перемогти у довгостроковій перспективі. Хоча його, здається, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції. Його має дуже хвилювати, яким буде майбутнє його власної країни", – сказав він.

Також, на думку Бренсона та бізнесу, війна між Росією та Україною матиме руйнівні та жахливі наслідки.

"Це ще більше ізолює Росію та її президента від решти світу, зруйнує російську економіку. Звичайно, це завдасть величезної шкоди та страждань людям, молодим і літнім, які намагаються жити у світі по обидва боки кордону", – зазначив бізнесмен.

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