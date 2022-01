Зеленський звернувся до мільярдера Бренсона після його слів про Путіна

Президент України Володимир Зеленський подякував засновнику корпорації Virgin Group, мільярдеру Річарду Бренсону, який закликав світових лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вдячний Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Бізнесмени-новатори найкраще розуміють ключові вектори людського розвитку. Тому їх заклик до об'єднання та захисту суверенітету України від російської агресії, зокрема, запровадження санкцій проти агресора є вирішальним.", – йдеться у повідомленні.

