Зеленский обратился к миллиардеру Брэнсону после его слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил основателя корпорации Virgin Group, миллиардера Ричарда Брэнсона, который призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Благодарен Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Бизнесмены-новаторы лучше понимают ключевые векторы человеческого развития. Поэтому их призыв к объединению и защите суверенитета Украины от российской агрессии, в частности, введению санкций против агрессора является решающим", – говорится в сообщении.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial.