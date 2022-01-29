Зеленский обратился к миллиардеру Брэнсону после его слов о Путине

Накануне бизнесмен заявил, что война между Россией и Украиной будет иметь ужасающие последствия

Ричард Брэнсон (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил основателя корпорации Virgin Group, миллиардера Ричарда Брэнсона, который призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Благодарен Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Бизнесмены-новаторы лучше понимают ключевые векторы человеческого развития. Поэтому их призыв к объединению и защите суверенитета Украины от российской агрессии, в частности, введению санкций против агрессора является решающим", – говорится в сообщении.

Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial. — (@ZelenskyyUa) January 28, 2022

Что написал Брэнсон в своем послании?

Ричард Брэнсон считает, что президент России Владимир Путин не сможет одержать победу в войне с Украиной.

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"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях. Его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", – сказал он.

Также, по мнению Брэнсона и мнению бизнеса, война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.

"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы", – отметил бизнесмен.

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