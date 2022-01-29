Зеленский обратился к миллиардеру Брэнсону после его слов о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил основателя корпорации Virgin Group, миллиардера Ричарда Брэнсона, который призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Благодарен Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Бизнесмены-новаторы лучше понимают ключевые векторы человеческого развития. Поэтому их призыв к объединению и защите суверенитета Украины от российской агрессии, в частности, введению санкций против агрессора является решающим", – говорится в сообщении.
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Grateful to @richardbranson and the global business community for supporting . Innovative businessmen best understand the key vectors of human development. Hence, their call to unite and defend 's sovereignty, in particular by imposing sanctions on the aggressor, is crucial.— (@ZelenskyyUa) January 28, 2022
Что написал Брэнсон в своем послании?
Ричард Брэнсон считает, что президент России Владимир Путин не сможет одержать победу в войне с Украиной.
"Это не тот конфликт, в котором президент Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях. Его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны", – сказал он.
Также, по мнению Брэнсона и мнению бизнеса, война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные и ужасающие последствия.
"Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Конечно, это нанесет огромный вред и страдания людям, молодым и пожилым, которые пытаются жить в мире по обе стороны границы", – отметил бизнесмен.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, генерал ВСУ Сергей Кривонос успокоил украинцев. По его словам, блицкриг у Путина не получится. Он заявил, что не стоит рассматривать вопросы агрессии России, учитывая только количественный состав ее армии.
- А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у России недостаточно сил для вторжения.