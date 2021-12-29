В Офісі президента відповіли, чи розпустить Зеленський парламент

Подоляк оцінив можливість дострокових виборів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що для актуалізації теми дострокових виборів потрібні юридичні підстави та суттєві політичні кризи. За його словами, ні першого, ні другого сьогодні немає.

Про це Подоляк заявив у коментарі РБК-Україна.

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За його словами, розмови про дострокові вибори парламенту є "чисто політтехнологічним прийомом".

"Для президента і для всієї команди влади принципово лише одне у розмові про діяльність парламенту – це його здатність приймати реформаторські законопроєкти. Парламент цього скликання виконує свою роботу – не без проблем, але загалом ефективно", – сказав Подоляк.

Про право розпустити парламент

Згідно з Конституцією, президент має право розпустити парламент, але не обов'язок. Автор статті пише, що в новому парламенті "Слузі народу", ймовірно, доведеться формувати коаліцію ще з кимось або піти в опозицію.

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За даними видання, у команді президента зараз схиляються до варіанту, щоб парламент, хай навіть із проблемами, доопрацював до кінця своєї каденції. І поки що ініціативи Банкової збирають 226 "за", розпускати Раду їм невигідно.

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