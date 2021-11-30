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Скільки коштує Україні Верховна Рада – названа сума

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 10:44
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Найдорожче обходяться комунальні послуги
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно утримання будівлі парламенту обходиться українським платникам податків у понад 5 млрд грн. Про це розповіли в Управлінні адмінбудинками управління справами Апарату ВР, пише APnews

Повідомляється, що за три роки (з 2019 по 2021 рр.) на комунальні послуги для ВР було витрачено 14 млн. 978 тис. грн. бюджетних коштів.

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  • у 2019 році – 5 млн 101 тис. грн
  • 2020 року – 4 млн 825 тис. грн
  • за 10 місяців 2021 року (з січня по жовтень, станом на 1 листопада) – 5 млн 050 тис. грн. – більше, ніж за весь минулий рік.

Найбільше грошей із комунальних послуг йде на його висвітлення – 3 млн грн на рік.

На електрику за три роки було виділено 8 млн. 927 тис. грн.

  • у 2019 – 2 млн 908 тис. грн
  • у 2020 – 2 млн 960 тис. грн
  • за 10 місяців 2021 року – 3 млн 059 тис. грн.

Водночас, щорічно держава виділяє на опалення парламенту понад 1 млрд. грн. За майже три роки на послугу було витрачено 5 млн. 470 тис. грн.

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  • у 2019 – 2 млн 058 тис. грн.
  • у 2020 – 1 млн 666 тис. грн
  • за 10 місяців 2021 року – 1 млн 746 тис. грн.

Серед усіх комунальних послуг найменше йде коштів на водопостачання Майже за три роки за нього з кишень українців було сплачено 577 тис. грн.

  • у 2019 – 135 тис. грн
  • у 2020 – 198 тис. грн
  • за 10 місяців 2021 року – 244 тис. грн.

Що цікаво, що газом будівлі парламенту не забезпечується.

Нині в середньому на обслуговування будівлі Ради виходить 504 980 грн. на місяць, з яких

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  • за воду – 24 400 грн. на місяць
  • за електроенергію – 305 900 грн. на місяць
  • за тепло – 174680 грн на місяць.

Депутатам не вистачає грошей

Майже 150 депутатів Верховної Ради щомісяця отримують допомогу від держави , тобто із наших податків. Зокрема, це компенсації за оренду квартир чи номерів у готелях. Навіть депутати-мільйонери просять гроші із держбюджету. Виплати кожному нардепу, який не прописано у столиці, становлять близько 20 тис. гривень на місяць.

Кутник для естетів

У Раді дуже люблять облагороджувати робочий простір. Наприклад, серед закупівель можна знайти предмети декору: 25 панно "Карта України" по 880 гривень, 18 панно "Соняшники" за такою самою ціною, два панно "Скіфська Пектораль" по 3600 гривень та панно "Верховна Рада". Загалом Управління справами Апарату витратило на предмети мистецтва 87 тисяч гривень лише цього місяця.

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