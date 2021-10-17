Так Третьякову покарають? "Слуги народу" збираються на засідання фракції

"Слуги народу" в понеділок увечері проведуть засідання фракції, головним питанням якого стане обговорення державного бюджету на 2022 рік.
Про це повідомила прессекретарка політсили Юлія Палійчук.
За її словами, "слуги" зберуться на засідання о 19:00.
У свою чергу нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу Україна 24 розповів детальніше про засідання фракції.
"Все просто. Зараз найактуальніше питання – це бюджет-2022. Будемо активно обговорювати, як він буде проявлятися в усі сферах – де і скільки розподілено, чи досягнутий баланс розуміння між комітетами та міністерствами", – сказав він.
Також він прокоментував питання, чи буде обговорюватися зняття Галини Третьякової з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
"Я впевнений, що хтось обов'язково з колег підніме це питання. Упевнений, що ми можемо це обговорити (присутність Третьякової на посаді глави комітету. – Ред.), тому що є зауваження до її певних переконань", – підкреслив депутат.
Скандал з Третьяковою
- 8 жовтня, в день смерті Полякова, на засіданні Верховної Ради депутати оголосили про те, що Третьякова у фракційному чаті "слуг" поглумилися над смертю депутата, написавши, що "одним ворогом менше".
- В той же день Третьякова зганьбилася ще й новим листуванням про Полякова і попросила депутатів не нагадувати їй про те, що вона входить до комітету, який бореться за права людей.
- У Раді вже вигадали покарання для Третьякової. Глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що депутата відсторонять від пленарних засідань. Але цим може не обмежитися.