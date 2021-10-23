"Ситуація може погіршитися" – тривожний прогноз лікаря Саакашвілі

Лікуючий лікар глави виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик перебуває в стабільному стані.
Про це йдеться на сторінці Telegram-каналу екс-президента Грузії.
Стан здоров'я Саакашвілі
"В даний час стан здоров'я стабільний. Так чи інакше, вчорашнє переливання пройшло добре, тому проблем поки немає, але я хочу вам сказати, що в будь-яку хвилину може стати гірше. Комісія погоджується, що в разі потреби його потрібно перевести в вузькопрофільну лікарню ", – йдеться в заяві лікаря.
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Консиліум лікарів збирався у в'язниці.
"Ми говорили близько 2 годин, і всі згодні з тим, що є ймовірність, що ситуація може погіршитися, тому в разі необхідності його необхідно буде перевести в лікарню. Ми, і я дотримуємося думки, що перевести його в тюремну лікарню – це вбивство, ціна цього буде вбивство ", – вважає лікар політика.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Екс-президент Грузії прибув в країну через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії .
- Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. В цілому він повинен провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки розглядають суди.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.