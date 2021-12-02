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Росія розставила пастки, в які може потрапити Україна – Нуланд

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 грудня, 00:16
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Усі члени НАТО солідарні сьогодні з Україною, заявила Вікторія Нуланд
Вікторію Нуланд попередила Україну / Колаж "Сьогодні"
Вікторію Нуланд попередила Україну / Колаж "Сьогодні"

Україна повинна уникати провокацій з боку Російської Федерації та надалі працювати над створенням демократичної та справедливої країни.

Про це заявила заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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Заява

"Держсекретар (Ентоні Блінкен Ред.) публічно висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів стосовно значного нарощування військової потуги Росії довкола кордонів України. Він закликав Росію відвести війська і розв’язувати будь-які питання з Україною дипломатичними шляхами. Він висловив позицію США виключно, що дипломатія – це єдиний шлях для вирішення. Він також закликав українців до єдності та стриманості, аби вони не потрапили в пастку провокацій, які може для вас створити Москва. Ви знаєте ці сценарії, ви їх бачили раніше, ви бачили це в 2014 році, у квітні цього року. І ви бачите, що робляться спроби назвати вас агресором, аби розставити пастки, в які ви маєте потрапити. Тому ми закликаємо вас і далі відстоювати те, що ви завжди відстоювали, в тому числі мир та спільні цінності", – підкреслила заступниця Держсекретаря США.

Вікторія Нуланд зазначила, що не лише США підтримують офіційний Київ у прагненнях мирних європейських перетворень.

"Усі члени НАТО солідарні сьогодні з Україною і чітко заявляють про те, що ми є рішучими у підтримці вашої незалежності. Ми також рішучі у своєму посланні Москві: якщо вони будуть робити кроки, спрямовані на внутрішню дестабілізацію України чи використають свої сили для агресії проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними кроками і санкціями, яких ще не було в минулому", – підсумувала Вікторія Нуланд.

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