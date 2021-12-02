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Россия расставила ловушки, в которые может попасть Украина – Нуланд

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
2 декабря, 00:16
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Все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной, заявила Виктория Нуланд
Викторие Нуланд предупредила Украину / Коллаж "Сегодня"
Викторие Нуланд предупредила Украину / Коллаж "Сегодня"

Украина должна избегать провокаций со стороны Российской Федерации и дальше работать над созданием демократической и справедливой страны.

Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Госсекретарь (Энтони Блинкен Ред.) публично выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу значительного наращивания военной мощи России возле границ Украины. Он призвал Россию отвести войска и решать любые вопросы с Украиной по дипломатическим каналам. Он выразил позицию США исключительно, что дипломатия – это единственный путь для решения. Он также призвал украинцев к единству и сдержанности, чтобы они не попали в ловушку провокаций, которые может создать для вас Москва. Вы знаете эти сценарии, вы их видели раньше, вы видели это в 2014 году, в апреле этого года. И вы видите, что предпринимаются попытки назвать вас агрессором, чтобы расставить ловушки, в которые вы должны попасть. Поэтому мы призываем вас и дальше отстаивать то, что вы всегда отстаивали, в том числе мир и общие ценности", – подчеркнула заместитель Госсекретаря США.

Виктория Нуланд отметила, что не только США поддерживают официальный Киев в стремлении к мирным европейским преобразованиям.

"Все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной и четко заявляют о том, что мы решительны в поддержке вашей независимости. Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины, или использовать свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", – подытожила Виктория Нуланд.

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