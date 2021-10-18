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Родичі померлого Андрія Павлова: "Алкоголь не міг бути причиною смерті"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 жовтня, 23:54
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Знайомі та рідні розповіли ЗМІ, яким був брат померлого мера Кривого Рогу
Андрію Павлову було 46 років / Колаж "Сьогодні"
Андрію Павлову було 46 років / Колаж "Сьогодні"

Померлий сьогодні в Кривому Розі поки з невстановлених причин Андрій Павлов – молодший брат мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні – був начальником цеху на найбільшій металургійній компанії в світі ArcelorMittal (колишня "Криворіжсталь").

Про це повідомила журналістам депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

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"На четвертому поверсі в своїй квартирі сьогодні ввечері знайшли мертвим Андрія Павлова. Знайшов його колега, його друг. Вранці він заходив у гості і Андрій поскаржився на погане самопочуття, але "швидку" відмовився викликати", – розповів журналіст телеканалу "Україна 24" з місця події.

Життєрадісна людина

Журналісти поспілкувалися з сусідами брата колишнього мера міста. Всі охарактеризували Андрія Павлова, як дуже хорошу, чуйну людину. "Кажуть, що був добрий, завжди усміхнений. Жив він сам, не пив і що могло статися і чому, ніхто поки не знає", – розповіла журналіст "України 24".

"Андрія знайшли в його власній квартирі буквально годину тому. Ми поки не знаємо, що сталося. Але начебто він помер годин 8 назад, судячи з задубіння тіла. Йому було всього 46 років. Все в повному шоці. Я сама тільки дізналася про це. За словами тих, хто з ним спілкувався, він був веселий, життєрадісний, ходив на роботу і все було нормально. Ніщо не віщувало біди", – заявила Вікторія Третяк.

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Алкоголізм

Вікторія Третяк і племінник Андрія Павлова Юрій (син загиблого три місяці тому мера міста) запевняють, що зловживання спиртними напоями не могло стати причиною смерті чоловіка. Юрій заявляє, що його родич ще напередодні ввечері скаржився на погане самопочуття.

"Як можна говорити, що це алкоголізм, якщо тіло ще там і не було ніякого розтину. А вони вже розганяють цю тему", – заявив Юрій журналістам.

На думку депутата, версію про алкоголізм Павлова розганяють заздалегідь і навмисно, щоб дискредитувати померлого мера і його сім'ю.

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Як розвивалися події

  • Нагадаємо, після обіду стало відомо, що в Кривому Розі помер молодший брата загиблого влітку мера міста Костянтина Павлова. Про це спочатку повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в МВС.
  • Пізніше відомий блогер Олексій Таймурзін, написав, що Андрій Павлов страждав від алкоголізму і помер, судячи з усього, в результаті запою. "Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін на своєму телеграм-каналі.
  • "За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в офіційному повідомленні поліції.
  • Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.

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