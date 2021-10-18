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Родственники умершего Андрея Павлова: "Алкоголь не мог быть причиной смерти"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 октября, 23:54
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Знакомые и родные рассказали СМИ, каким был брат умершего мэра Кривого Рога
Андрею Павлову было 46 лет / Коллаж "Сегодня"
Андрею Павлову было 46 лет / Коллаж "Сегодня"

Скончавшийся сегодня в Кривом Роге пока по неустановленным причинам Андрей Павлов – младший брат застрелившегося в августе мэра города Константина Павлова – был начальником цеха на крупнейшей металлургической компании в мире ArcelorMittal (бывшая "Криворожсталь").

Об этом сообщила журналистам депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

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"На четвертом этаже в своей квартире сегодня вечером нашли умершим Андрея Павлова. Нашел его коллега, его друг. Утром он заходил в госте и Андрей пожаловался на плохое самочувствие, но "скорую" отказался вызывать", – рассказал журналист телеканала "Украина 24" с места события.

Жизнерадостный человек

Журналисты пообщались с соседями брата бывшего мэра города. Все охарактеризовали Андрея Павлова, как очень хорошего, отзывчивого человека. "Говорят, что был добрый, всегда улыбающийся. Жил он сам, не пил и что могло произойти и почему, никто пока не знает", – рассказала журналист "Украины 24".

"Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", – заявила Виктория Третяк.

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Алкоголизм

Виктория Третяк и племянник Андрея Павлова Юрий (сын погибшего три месяца назад мэра города) уверяют, что злоупотребление спиртными напитками не могло стать причиной смерти мужчины. Юрий заявляет, что его родственник еще накануне вечером жаловался на плохое самочувствие.

"Как можно говорить, что это алкоголизм, если тело ещё там и не было никакого вскрытия. А они уже разгоняют эту тему", – заявил Юрий Павлов журналистам.

По мнению депутата, версию об алкоголизме Павлова разгоняют заранее и умышленно, чтобы дискредитировать умершего мэра и его семью.

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