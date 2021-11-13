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Путін не зрозумів реакцію Заходу на застосування "Байракторів": "Європа щось невиразне сказала"

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 листопада, 15:54
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Президент Росії чекає на реакцію Європи щодо використання Україною "Байракторів"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Застосування Україною ударних безпілотників "Байрактор" на Донбасі порушує Мінські угоди, але Європа на це не реагує. Про це заявив президент Росії Володимир Путін. ТАРС .

"Це авіація, безпілотна, але це авіація, яку застосовують у зоні конфлікту, що суворо заборонено Мінськими угодами і наступними домовленостями. Але ніхто на це навіть не реагує... Європа щось невиразне сказала з цього приводу, а США взагалі підтримали" , – сказав він.

Також Путін розкритикував заяви української сторони про те, що за потреби "Байрактари" знову застосовуватимуться.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна вперше застосувала турецький ударний безпілотник виключно у рамках Мінських домовленостей та у відповідь на провокації ворога.

"Україна захищає свою територію та свій суверенітет відповідно до обов'язку та присяги кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми лише відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями про режим припинення вогню. Саме в цьому форматі і діятиме Україна . Коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, вона так і робить. І далі вона діятиме саме за цим принципом", – сказав Зеленський.

Серйозна зброя

  • Ще у липні Військово-Морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотник "Байрактор" TB2.
  • Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан – у війні з Вірменією під час витіснення. вірменських військових формувань у Нагірному Карабаху. За даними азербайджанських ЗМІ У 2020 році турецькі безпілотники, якими озброєна азербайджанська армія, за 44 дні військової кампанії знищили 90 вірменських танків.
  • 26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний дрон "Байрактор" "Байрактор" на Донеччині. Безпілотник раніше був куплений у Туреччини.
  • Через використання Україною сучасної зброї у лавах російських військових експертів почалася паніка , а західні партнери висловили занепокоєння.
  • Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала раніше заявляв, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників і застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.

Україна не відмовлятиметься від "Байракторів"

  • Сергій Шаптала заявив , що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників та застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.
  • За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, все частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте докладніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар" .

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