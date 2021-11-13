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Путин не понял реакцию Запада на применение "Байрактаров":"Европа что-то невнятное сказала"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 ноября, 15:54
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Президент России ждет реакцию Европы касательно использования Украиной "Байрактаров"
Использование Байрактаров нарушает Минские соглашения, считает Путин
Использование Байрактаров нарушает Минские соглашения, считает Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает Минские соглашения, но Европа на это никак не реагирует. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали", – сказал он.

Также Путин раскритиковал заявления украинской стороны о том, что при необходимости "Байрактары" снова будут применяться.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина впервые применила турецкий ударный беспилотник исключительно в рамках Минских договоренностей и в ответ на провокации врага.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина. Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – сказал Зеленский.

Серьезное оружие

  • Еще в июле Военно-Морские силы Украины получили первый турецкий ударный беспилотник "Байрактар" TB2.
  • Турция успешно использовала эти БПЛА в Сирии, а Азербайджан – в войне с Арменией при вытеснении армянских военных формирований в Нагорном Карабахе. По данным азербайджанских СМИ, в 2020 году турецкие беспилотники, которыми вооружена азербайджанская армия, за 44 дня военной кампании уничтожили 90 армянских танков.
  • 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон "Байрактар" "Байрактар" на Донбассе. Беспилотник ранее был куплен у Турции.
  • Из-за использования Украиной современного оружия в рядах российских военных экспертов началась паника, а западные партнеры высказали озабоченность.
  • Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала ранее заявлял, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.

Украина не будет отказываться от "Байрактаров"

  • Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.
  • Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".

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