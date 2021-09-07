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Поліція поставила крапку в расистському скандалі з Беленюком

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 16:51
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Правоохоронці вели розслідування всього майже два тижні, але складу злочину не побачили в діях киян
Кривдників Беленюка не покарають. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Кривдників Беленюка не покарають. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Поліція Києва закрила кримінальне провадження через расистські образи на адресу народного депутата від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка, не побачивши в цьому склад злочину.

Про це повідомили РБК-Україна у поліції.

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Цією справою займалося Печерське управління поліції з 13 серпня. Провадження було відкрито за статтею 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності).

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального кодексу", – сказано у відповіді Нацполіціі.

Згідно вище сказаного, слідчі не побачили в расистських образах складу кримінального правопорушення. Правоохоронці додали, що на сьогоднішній день ні суд, ні прокуратура не вимагають відновити розслідування.

Як Беленюка образили в центрі Києва

  • 13 серпня невідомі молоді люди, підійшовши до нього на Печерську, намагалися спровокувати конфлікт, вигукуючи образливі фрази: "Чорна мавпа що знає про патріотизм?" і "Вали в Африку".
  • Нардепа образили ці слова, особливо після того, як незадовго до інциденту він взяв олімпійське золото в Токіо, прославивши країну.
  • Сам Беленюк задався питанням, чи може він себе вважати українцем у власній країні, і чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепи вимагали знайти тих, хто провокував Жана Беленюка. Депутати "Слуги народу" підтримали Олімпійського чемпіона, іноді не соромлячись у виразах.

В свою чергу президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на расистську провокацію проти Беленюка.

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