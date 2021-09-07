Полиция поставила точку в расистском скандале с Беленюком

Правоохранители вели расследование всего почти две недели, но состава преступления не увидели в действиях киевлян

Обидчиков Беленюка не накажут. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Полиция Киева закрыла уголовное производство из-за расистских оскорблений в адрес народного депутата от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, не увидев в этом состав преступления.

Об этом сообщили РБК-Украина в полиции.

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Этим делом занималось Печерское управление полиции с 13 августа. Производство было открыто по статье 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности).

"25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п.2 ч.1 ст.284 Криминального процессуального кодекса", – сказано в ответе Нацполиции.

Согласно выше сказанному, следователи не узрели в расистских оскорблениях состава уголовного правонарушения. Правоохранители добавили, что на сегодняшний день ни суд, ни прокуратура не потребовали возобновить расследование.

Как Беленюка обидели в центре Киева

13 августа неизвестные молодые люди, подойдя к нему на Печерске, пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные фразы: "Черная обезьяна что знает о патриотизме?" и "Вали в Африку".

Нардепа обидели эти слова, особенно после того, как незадолго до инцидента он взял олимпийское золото в Токио, прославив страну.

Сам Беленюк задался вопросом, может ли он себя считать украинцем в собственной стране, и нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление.

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Как сообщали новости "Сегодня", нардепы потребовали найти тех, кто провоцировал Жана Беленюка. Депутаты "Слуги народа" поддержали Олимпийского чемпиона, иногда не стесняясь в выражениях.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против Беленюка.