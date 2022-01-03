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Переговори Зеленського з Байденом: Єрмак вказав на важливий момент

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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3 січня, 12:03
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Розмова президентів США та України тривала півтори години – на Банковій повідомили деталі
Єрмак прокоментував переговори Зеленського та Байдена. Колаж "Сьогодні"
Єрмак прокоментував переговори Зеленського та Байдена. Колаж "Сьогодні"

Після вчорашніх переговорів президентів США та України керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував американській стороні за підтримку суверенітету України. Він вважає зараз найважливішим – запобігти нападу Росії і розраховує, що Америка допоможе в цьому.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Зеленський і Байден особливо відзначили зусилля України для повернення до повноцінного дотримання перемир'я на Донбасі.

"При цьому, додам, дуже важливо продовжити роботу над верифікацією, оскільки ми фіксуємо дедалі більшу кількість порушень режиму припинення вогню. Наразі найголовніше – запобігти подальшій ескалації, тому США і Україна робитимуть усе можливе для цього", – сказав Єрмак.

За його словами, розмова Байдена і Зеленського тривала понад півтори години.

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"Сама частота контактів свідчить про потужне партнерство України та Сполучених Штатів. Вдячні американським партнерам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", – наголосив керівник ОПУ.

Байден обіцяє Росії проблеми через Україну

2 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Один із ключових меседжів – президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України. "Сьогодні" розібралися, чого чекати Україні від США у 2022 році через особливі стосунки Байдена та Зеленського.

А напередодні, 30 грудня, президенти США та Росії провели телефонну розмову. Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.

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Наступного дня Байден сказав журналістам, що чітко озвучив Путіну позицію щодо України.

"Ми дали зрозуміти президенту Путіну, що якщо він вживе ще якихось дій, вторгнеться в Україну, то нами будуть застосовані суворі санкції. Ми збільшимо свою присутність у Європі разом з нашими союзниками по НАТО, і це буде (для Росії) високою ціною, яку їй доведеться заплатити", – сказав він.

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