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Образив українців: у МЗС поставили на місце президента Хорватії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 22:09
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У МЗС зазначили, що президент Хорватії продемонстрував свою невдячність
Міністерство висловило розчарування висловлюваннями президента Хорватії.
Міністерство висловило розчарування висловлюваннями президента Хорватії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Послу Хорватії в Україні Аніце Джаміч висловили позицію про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу України.

Про це заявили у МЗС України.

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"Твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам'ять українців та іноземців, які віддали життя заради європейського майбутнього України", – йдеться у заяві.

"Глибоке розчарування"

У міністерстві висловили глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та "недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії".

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення та невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також у боротьбі з руйнівними пожежами у минулому. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою та не поширюється на хорватський народ, з яким нас об'єднує дружба та взаємна повага", – заявили в МЗС.

Президента Хорватії Зоран Міланович, фото – REUTERS/THO/DEG

"Збиток двостороннім відносинам"

На думку МЗС, слова Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди:

"А також не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підтримують єдність ЄС та НАТО в умовах нинішніх загроз безпеці в Європі".

Як зазначається, у міністерстві зажадали публічного спростування заяв президента Хорватії та їхнього неповторення у майбутньому.

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"Україна високо цінує дружні та партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, і розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", – йдеться у заяві.

Що сказав Зоран Міланович

Президент Хорватії заявив, що "Україні не місце у НАТО", а також назвав Україну однією із найкорумпованіших країн, а події Майдану – "переворотом". Також він заявив, що якщо буде агресія Росії проти України, то Хорватія виведе із регіону всіх своїх солдатів.

"Хорватія має втекти від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником", – заявив Міланович.

Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що Чехія готова відправити в Україну своїх військових, якщо буде запит про допомогу.

"Якщо нас попросять надіслати своїх чеських солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні", – зазначила міністр.

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