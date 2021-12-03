Офіцер розвідки загинув під час операції із Цемахом – подробиці

В ефірі полковник Служби безпеки України розповів про подробиці

/ Фото: AFP

Операція з арешту головного свідка пострілу з Бука по цивільному літаку Боїнг 777 17 липня 2014 року – Володимира Цемаха – коштувала життя старшому групі із його захоплення.

Про це заявив полковник Служби безпеки України Роман Червінський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Що сталося

"Було придумано легенду. Ми підготували легенду, за якою ми перевозили хвору людину, яка перебуває під наркозом. Обійшли три їхні блокпости і ця легенда спрацювала. Цемах був на задньому сидінні автомобіля, поряд було інвалідне крісло. Він був трохи непритомний. Поводився адекватно, виконував усі команди ", – розповів Червінський.

"Старший групи, офіцер розвідки, загинув – він потрапив на міну, але Цемах був доставлений. Ми на автомобілі під'їхали до лінії розмежування. Ми пересадили Цемаха в інвалідне крісло. Там була невелика стежка, якою ходили місцеві – цією стежкою ми й виїхали через лінію зіткнення. З того боку нас зустрічали офіцери, вони забрали його і доставив уже до Києва", – додав Червінський.

Незважаючи на цю героїчну операцію, той же Червінський був звільнений зі служби. Чому Роман Червінський не знає відповіді на це запитання.