Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Офіцер розвідки загинув під час операції із Цемахом – подробиці

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 21:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В ефірі полковник Служби безпеки України розповів про подробиці
/ Фото: AFP

Операція з арешту головного свідка пострілу з Бука по цивільному літаку Боїнг 777 17 липня 2014 року – Володимира Цемаха – коштувала життя старшому групі із його захоплення.

Про це заявив полковник Служби безпеки України Роман Червінський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Що сталося

"Було придумано легенду. Ми підготували легенду, за якою ми перевозили хвору людину, яка перебуває під наркозом. Обійшли три їхні блокпости і ця легенда спрацювала. Цемах був на задньому сидінні автомобіля, поряд було інвалідне крісло. Він був трохи непритомний. Поводився адекватно, виконував усі команди ", – розповів Червінський.

"Старший групи, офіцер розвідки, загинув – він потрапив на міну, але Цемах був доставлений. Ми на автомобілі під'їхали до лінії розмежування. Ми пересадили Цемаха в інвалідне крісло. Там була невелика стежка, якою ходили місцеві – цією стежкою ми й виїхали через лінію зіткнення. З того боку нас зустрічали офіцери, вони забрали його і доставив уже до Києва", – додав Червінський.

Незважаючи на цю героїчну операцію, той же Червінський був звільнений зі служби. Чому Роман Червінський не знає відповіді на це запитання.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Другий термін Зеленського онлайн: як на Банковій готуються до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти