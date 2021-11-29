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"Не можемо знайти заяву": "слуги" засумнівалися у членстві Разумкова у партії

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 листопада, 12:20
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Юридично можна позбавити мандата колишнього спікера
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Партія "Слуга народу" не може знайти заяви на вступ до своїх лав колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова , також вони не мають і заяви про вихід із партії. Про це розповіла голова політсили Олена Шуляк, пише Лівий берег.

За її словами, досі не зрозуміло, чи є екс-спікер парламенту членом партії.

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"Якщо він був керівником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки ми не можемо її знайти. Я дивилася, як підписано членів МФО: у графі "Членство у фракції" у Разумкова написано "01". "Нуль один" – це його номер за списком. Людина сама не вказала, вона є членом фракції або позафракційною", – розповіла вона.

Також вона зазначила, що члени СН не мають партійних квитків, тому юридично позбавити Дмитра Разумкова можливо, але тут є й моральне питання.

"Чи має скласти мандат, чи потрібно це робити нам? Це вже питання його внутрішнього барометра совісті", – розповіла вона.

Шуляк розповіла, що за жовтень Разумков потрапив до списку прогульників.

"Хоча чули відповідні заяви від різних людей з різних ефірів, що Разумкова на з'їзді готуються позбавити мандата. Однак таких обговорень у нас не було. Але, мабуть, комусь було вигідно роздмухувати цей скандал, щоб надати йому значущості", – зазначила вона. .

"Розумна політика" від Разумкова

  • 16 листопада Разумков розповів про створення МФО. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у своєму Telegram.
  • 15 листопада на з'їзді партії "Слуга народу " не стали порушувати питання про позбавлення мандата нардепа колишнього голови Верховної Ради України, а нині позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова. А все тому, що "злякалися".
  • Загалом екс-спікер не збирається йти з політики та виношує плани створення своєї партії

Розумков іде у президенти

Разумков відповів на запитання, чи має президентські амбіції. Політик уперше підтвердив, що братиме участь у президентських та парламентських виборах . Але залишається інтрига – чи він буде кандидатом у президенти, чи з'явиться в іншій ролі, як це було на виборах, де переміг Зеленський.

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