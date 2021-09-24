"Треба дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам" – Милованову в прямому ефірі знову погрожують бійкою

Справа ледь не дійшла до рукоприкладства, але все обійшлося лише словесними погрозами

Милованов і Друзенко влаштували перепалку в прямому ефірі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов і юрист Геннадій Друзенко влаштували скандал в прямому ефірі під час обговорення антиолігархічного закону.

Інцидент стався на ток-шоу "Право на владу".

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Під час дискусії юрист Геннадій Друзенко попросив ставитися до нього з повагою, аргументуючи тим, що він старше і у нього науковий ступінь. Такі слова радник голови ОП розцінив як ейджизм.

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм", – сказав йому Друзенко.

Юрист дорікнув радника голови ОП за те, що той, позиціонуючи себе, як американський вчений, поводиться, "як серед папуасів". Також він згадав історію, як колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив Милованову синяк під оком.

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"Ви – нахаба! Не перебивайте. Треба дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам, дуже просто", – крикнув Друзенко.

Після цього Милованов не давав вставити ні слова Друзенко, заявляючи про те, що все, що він говорить – це популізм.

Ведуча Наталія Мосейчук ледве змогла припинити цю грубу дискусію і скандал.

Перепалка і бійка Милованова і Данилюка