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"Треба дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам" – Милованову в прямому ефірі знову погрожують бійкою

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 вересня, 14:26
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Справа ледь не дійшла до рукоприкладства, але все обійшлося лише словесними погрозами
Милованов і Друзенко влаштували перепалку в прямому ефірі. Фото: колаж "Сьогодні"
Милованов і Друзенко влаштували перепалку в прямому ефірі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов і юрист Геннадій Друзенко влаштували скандал в прямому ефірі під час обговорення антиолігархічного закону.

Інцидент стався на ток-шоу "Право на владу".

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Під час дискусії юрист Геннадій Друзенко попросив ставитися до нього з повагою, аргументуючи тим, що він старше і у нього науковий ступінь. Такі слова радник голови ОП розцінив як ейджизм.

"Так я ж не кажу, що ви молокосос? Не кажу. Це не ейджизм", – сказав йому Друзенко.

Юрист дорікнув радника голови ОП за те, що той, позиціонуючи себе, як американський вчений, поводиться, "як серед папуасів". Також він згадав історію, як колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив Милованову синяк під оком.

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"Ви – нахаба! Не перебивайте. Треба дати в око, щоб ви замовкли? Так я дам, дуже просто", – крикнув Друзенко.

Після цього Милованов не давав вставити ні слова Друзенко, заявляючи про те, що все, що він говорить – це популізм.

Ведуча Наталія Мосейчук ледве змогла припинити цю грубу дискусію і скандал.

Перепалка і бійка Милованова і Данилюка

  • В кінці липня Милованов і Данилюк влаштували гучну перепалку в ефірі 24 каналу. Причиною суперечки став конкурс з відбору глави Бюро економічної розвідки.
  • Через декілька днів екссекретар РНБО запросив радника голови ОП на день народження. Саме тоді виникла бійка. Милованов отримав пошкодження брови.
  • Згодом Милованов пояснив, що він голова конкурсної комісії з відбору голови Бюро Економічної Безпеки, а Данилюк один з кандидатів на посаду. Однак комісія відсторонила його від конкурсу, за що екс-міністр фінансів і вдарив радника голови ОП.

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