"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам" – Милованову в прямом эфире снова угрожают дракой

Дело чуть не дошло до рукоприкладства, но все обошлось лишь словесными угрозами

Милованов и Друзенко устроили перепалку в прямом эфире. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и юрист Геннадий Друзенко устроили скандал в прямом эфире во время обсуждения антиолигархического закона.

Инцидент произошел на ток-шоу "Право на владу".

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Во время дискуссии юрист Геннадий Друзенко попросил относиться к нему с уважением, аргументируя тем, что он старше и у него ученая степень. Такие слова советник главы ОП расценил как эйджизм.

"Так я же не говорю, что вы молокосос? Не говорю. Это не эйджизм", – сказал ему Друзенко.

Юрист упрекнул советника председателя ОП за то, что тот, позиционируя себя, как американский ученый, ведет себя, "как среди папуасов". Также он вспомнил историю, как бывший секретарь СНБО Александр Данилюк поставил Милованову синяк под глазом.

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"Вы – нахал! Не перебивайте. Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, очень просто", – крикнул Друзенко.

После этого Милованов не давал вставить ни слова Друзенко, заявляя о том, что все, что он говорит – это популизм.

Ведущая Наталья Мосейчук с трудом смогла прекратить эту грубую дискуссию и скандал.

Перепалка и драка Милованова и Данилюка