"Цього недостатньо": реакція України на відставку командувача ВМС Німеччини

Андрій Мельник закликав владу Німеччини взяти курс на Україну

Андрій Мельник (праворуч) прокоментував відставку Кая-Ахіма Шенбаха (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

Німеччина має вжити додаткових кроків, щоб залагодити скандал з Україною через заяви ексглави ВМС Кая-Ахіма Шенбаха, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він вважає, що відставки віцеадмірала недостатньо.

"Хоча Україна вітає своєчасну відставку інспектора військово-морського флоту Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити курс на Київ", – написав він у Twitter.

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У коментарі виданню Welt Мельник зазначив, що заяви Шенбаха глибоко шокували всю українську громадськість. Він провів порівняння з часом націонал-соціалізму.

"За такого поблажливого відношення українці несвідомо відчували нагадування про жахіття нацистської окупації, коли з українцями поводилися як з недолюдьми", – сказав Мельник.

Скандал залишив купу осколків і серйозно поставив під сумнів міжнародний авторитет і надійність Німеччини, причому не лише з української точки зору, додав посол.

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Що сказав командувач ВМС Німеччини про Україну

Кай-Ахім Шенбах на конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив про те, що Україна вже не зможе повернути Крим.

"Крим "пішов" і ніколи не повернеться, це факт. І ми маємо керуватися фактичним станом справ, а не емоціями", – заявив віцеадмірал.

Також він заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається захоплювати територію України — йому потрібно розколоти Євросоюз і "добитися поваги".

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"Та насправді він просто хоче поваги. Але для нас виявити трохи поваги – це нічого не варто. Якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, яку він вимагає, а може й заслуговує. Росія – давня і важлива держава" – сказав Шенбах.

Реакція України та Німеччини

В українському МЗС заявили про неприпустимість подібних заяв. У відомстві наголосили на категоричній неприйнятності висловлювань про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і про те, що вона не може відповідати критеріям членства в НАТО. Також у МЗС викликано посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

Крім того, у міністерстві висловили глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини стосовно ненадання Україні оборонної зброї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що подібні заяви військового командування Німеччини не відповідають рівню відносин двох країн та ситуації у сфері безпеки.

У міністерстві оборони у відповідь заявили, що заяви Кая-Ахіма Шенбаха "У жодному разі не відповідають позиціям федерального міністерства оборони".

Сам віцеадмірал також заявив, що його заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави. Виправдання не допомогли – йому довелося подати у відставку.

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